Caravana filmului românesc ajunge în Piața Unirii din Rădăuți

179242 – 26082026 – În perioada 28 – 30 august a.c., „Caravana filmului românesc – Capodopere ale cinematografiei naționale” va ajunge pentru prima dată la Rădăuți, invitând spectatorii la trei seri de film clasic românesc. De la comedie la dramă, spectatorii vor putea viziona unele dintre cele mai frumoase creații clasice românești.

Proiecțiile vor avea loc în aer liber, în Piața Unirii, cu începere de la ora 21.00, iar accesul publicului este gratuit.

Cine nu își amintește de șarmul lui Nea Mărin Juvete, atât de ușor de confundat cu miliardarul american Marlon Juvett? Sau de Veta, apriga soție a lui Nea Mărin? Ei bine, atât spectatorii care nu își amintesc, cât și cei care își amintesc foarte bine dar doresc să revadă secvențe antologice, sunt invitați vineri, 28 august, de la ora 21.00, la o întâlnire cu „Nea Mărin miliardar”, cel care garantează o seară de râs în hohote și bună-dispoziție, sub îndrumarea regizorală a lui Sergiu Nicolaescu. Alături de Amza Pellea, în rolul lui Nea Mărin, cel mai iubit dintre olteni, mai pot fi văzuţi Draga Olteanu Matei, Jean Constantin, Sebastian Papaiani, Ștefan Mihăilescu-Brăila, Puiu Călinescu, Stela Popescu.

Sâmbătă, 29 august, spectatorii vor putea parcurge o călătorie imaginară cu Sergiu Nicolaescu în al său „Orient Express”, ce aduce pe ecran melancolia unui prinț, care şi-a tocat averea şi tinerețea prin cazinourile de la Paris şi Monte Carlo. Iar acum nu-i mai rămâne decât să-şi trăiască cât mai aristocratic sfârşitul. Un rol potrivit pentru Sergiu Nicolaescu, care a şi regizat filmul.

În ultima seară a „Caravanei filmului românesc” la Rădăuți, duminică, 30 august, ora 21.00, spectatorii se vor delecta urmărind „Funeralii fericite”. Asta pentru că atunci când vezi numele actorului Horațiu Mălăele pe afiş, poți fi sigur că vei râde cu poftă şi inteligent. Când vezi numele lui Horațiu Mălăele de două ori pe afiş, şi ca actor, şi ca regizor, poți fi sigur că vei vedea o comedie la pătrat. Aşa că dați crezare titlului în răspăr al filmului şi nu ratați întâlnirea cu unul din cei mai subtili comedieni ai României!

Poate pentru cei mai mulți dintre cinefili aceste titluri reprezintă doar o ocazie potrivită de a le revedea și de a retrăi măcar pentru câteva ore parfumul vremurilor de altădată, dar și de a se reîntâlni cu generația de aur a teatrului și filmului românesc. Însă, pentru tinerii spectatori ele pot fi o oportunitate deosebită de a descoperi valori autentice din istoria cinematografiei noastre. Și, de ce nu? – de a se întâlni cu umorul de calitate în cele mai variate forme ale sale: de situație, de limbaj, de caracter sau de nume.

De fapt, acesta este și principalul scop al proiectului cultural „Caravana filmului românesc – Cartea și filmul / Capodopere ale cinematografiei naționale”. Acela de a promova filmul românesc, aducând un omagiu cinematografiei naţionale şi cineaştilor români, fiind singura caravana, din toate timpurile, care promovează exclusiv filmul românesc.

Accesul publicului este liber la toate proiecțiile.

Programul „Caravanei filmului românesc” în Piața Unirii din Rădăuți, în perioada 28 – 30 august 2026, este următorul:

Vineri, 28 august, ora 21.00 : NEA MĂRIN MILIARDAR

Regia: Sergiu Nicolaescu;

Scenariul: Vintilă Corbul, Eugen Burada, Amza Pellea;

Cu: Amza Pellea, Draga Olteanu Matei, Jean Constantin, Sebastian Papaiani, Puiu Călinescu, Stela Popescu

comedie / 1979 / 88 min.

Sâmbătă, 29 august, ora 21.00: ORIENT EXPRESS

Regia: Sergiu Nicolaescu;

Cu: Maia Morgenstern, Imola Kézdi, Dan Bittman, Gheorghe Dinică, Valentin Teodosiu, Ioana Moldovan și Vlad Zamfirescu

dramă, film de dragoste / 2004 / 115 min.

Duminică, 30 august, ora 21.00 : FUNERALII FERICITE

Regia: Horațiu Mălăele;

Scenariul: Adrian Lustig;

Cu: Horaţiu Mălăele, Crina Semciuc, Igor Caras-Romanov, Mihai Gruia Sandu

comedie / 2013 / 111 min.

N 15 – Nerecomandat copiilor sub 15 ani

Scopul „Caravanei filmului românesc – Cartea și filmul / Capodopere ale cinematografiei naţionale”, proiect aflat la a XIV-a ediție, este acela de a promova filmul românesc, aducând un omagiu cinematografiei naţionale şi cineaştilor români, fiind singura caravana care promovează exclusiv filmul românesc din toate timpurile. Filme de patrimoniu şi succese ale ultimilor ani, toate sunt prezentate publicului din toate oraşele ţării, mari şi mici, în spaţii diverse. Aceste evenimente, rememorând marile momente ale istoriei şi ale prezentului filmului românesc, contribuie la formarea unei culturi cinematografice a publicului tânăr și le aduce spectatorilor cinefili bucuria revederii marilor creații cinematografice românești.