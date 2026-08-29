Cartea de identitate electronică va ține loc și de card de sănătate

179272 – 29082026 – Noile cărți electronice de identitate vor putea înlocui, de la 1 septembrie, cardurile de sănătate. Schimbarea nu este însă obligatorie și depinde de funcționarea sistemului, care este în teste în această perioadă. Persoanele care nu și-au preschimbat documentele vor putea folosi cardul de sănătate, ca până acum, anunță oficialii din Ministerul de Interne.

Lansarea platformei eSanatateaMea la 1 septembrie va permite persoanelor care au cărți de identitate electronice să le folosească în locul cardurilor de sănătate. La medicul de familie sau la alte consultații, ori la internarea în spitale și la farmacii, atunci când au nevoie de medicamente gratuite sau compensate.

Noile cărți de identitate vor stoca toate datele medicale necesare. Și nu toate autoritățile statului vor avea acces la ele, explică oficialii Ministerului de Interne.

Cardurile de sănătate vor putea fi folosite în paralel cu noile buletine.sursa:romania-actualitati.ro