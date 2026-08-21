Cătinel, cătinel

179201– 21082026 – Joi, 20 august 2026, a fost reactivată funcționalitatea ”Link de plată” din aplicația e-Terra, care permite persoanelor autorizate și notarilor să trimită beneficiarului un link unic prin e-mail sau SMS, astfel încât acesta să achite personal, cu cardul, tarifele către ANCPI, anunță Guvernul României.

În perioada 11–19 august 2026, oficiile de cadastru și publicitate imobiliară din întreaga țară au înregistrat 329.476 de cereri, dintre care au fost soluționate 279.242.

Volumul ridicat de solicitări este determinat, în principal, de acumularea cererilor din perioada în care e-Terra nu a fost disponibilă.

Tehnicienii lucrează pentru operaționalizarea, optimizarea, monitorizarea și fluidizarea funcționării sistemului e-Terra în paralel cu activitatea personalului ANCPI pentru gestionarea solicitărilor și recuperarea restanțelor, mptiv pentru care nu sunt excluse întârzieri temporare sau timpi de așteptare mai mari.

În această etapă, reluarea funcționării vizează exclusiv sistemul integrat e-Terra.

Celelalte platforme online gestionate de ANCPI – Registrul de Transcripțiuni și Inscripțiuni (RTI), MyEterra, Registrul proprietarilor, Titluri de proprietate și Geoportal – vor fi repuse în funcțiune etapizat, după finalizarea verificărilor necesare, iar repornirea fiecărei platforme va fi anunțată public.

Linii telefonice dedicate pentru informații și suport

Pentru informații și îndrumare privind accesarea și utilizarea aplicației e-Terra, precum și pentru situațiile întâmpinate în procesul de reluare a activității, utilizatorii pot apela liniile dedicate de Call Center:

0749.012.525

0749.016.331

0735.950.582

ANCPI recomandă utilizatorilor să apeleze aceste numere pentru informații și suport și, atunci când situația poate fi clarificată telefonic, să evite deplasările suplimentare la sediile oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară.