Cișmigiul, redecorat cu peste 1.200 de plante

179228– 25082026 – Grădina Cișmigiu își îmbogățește amenajările peisagistice cu peste 1.200 de plante, care vor aduce mai multă culoare, diversitate și continuitate decorului unuia dintre cele mai cunoscute parcuri din București, a anunțat primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu.

În total, vor fi plantate 1.233 de exemplare din șase specii (Echinacea, 3 Gaura, Rudbeckia, Leucanthemum, Zinnia și Hibiscus moscheutos).

O parte importantă a noilor plantări este reprezentată de plantele perene, care trăiesc mai mulți ani și revin în vegetație de la un sezon la altul. Pe lângă avantajele legate de întreținere, plantele perene contribuie la diversificarea peisajului urban prin textură, culoare și perioade diferite de înflorire, iar decorul poate rămâne atractiv pentru o perioadă mai lungă. Multe dintre speciile alese reprezintă surse de hrană pentru albine, fluturi și alte insecte polenizatoare, contribuind la susținerea biodiversității urbane.