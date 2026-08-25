Acasă Politic Claudiu Năsui a fost propus ministru al Economiei în guvernul Republicii Moldova

Claudiu Năsui a fost propus ministru al Economiei în guvernul Republicii Moldova

De
A.R.
-
Claudiu Nasui

179234 – 25082026  – Claudiu Năsui, fost ministru al Economiei și deputat USR în Parlamentul României a fost propus de premierul Republicii Moldova, Vasile Tofan, pentru funcția de ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării în guvernul de la Chișinău.

Claudiu Năsui, care a fost ministru al Economiei la București, a confirmat pe Facebook că a acceptat să preia portofoliul Dezvoltării Economice și Digitalizării din Republica Moldova, motiv pentru care va demisiona din funcția de deputat.

Astăzi, președinta Maia Sandu a emis un decret cu privire la acordarea cetățeniei Republicii Moldova lui Claudiu Năsui, potrivit TVR Moldova.

 

ARTICOLE SIMILAREDE ACELAȘI AUTOR