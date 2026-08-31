CNAS: Aplicațiile informatice ale furnizorilor trebuie actualizate pentru utilizarea noilor funcționalități disponibile prin eSănătateaMea

179282 – 31082026 – Casa Națională de Asigurări de Sănătate reamintește furnizorilor de servicii medicale care utilizează aplicații informatice proprii sau dezvoltate de terți necesitatea de a se asigura că acestea sunt actualizate și pregătite pentru utilizarea noilor funcționalități disponibile prin portalul eSănătateaMea.

Începând cu data de 1 septembrie 2026 intră în vigoare utilizarea componentei aferente formularelor medicale. Pentru ca formularele medicale să fie vizibile în portalul eSănătateaMea este necesar ca aplicațiile terțe utilizate de furnizori să fie adaptate corespunzător.

În acest sens, CNAS recomandă furnizorilor să ia legătura cu producătorii aplicațiilor informatice pe care le utilizează, pentru realizarea actualizărilor necesare și pentru evitarea eventualelor dificultăți tehnice în accesarea și utilizarea noilor funcționalități.

Specificațiile tehnice necesare interfațării sunt publicate pe site-ul CNAS, în secțiunea „Informații furnizori”, subsecțiunea „SIUI”, rubrica „Specificații de interfațare SIUI” (link direct: https://cnas.ro/siui/), și sunt puse la dispoziția producătorilor de aplicații informatice pentru actualizarea aplicațiilor existente sau dezvoltarea unor aplicații noi.

Documentația cuprinde specificațiile necesare interconectării aplicațiilor de raportare ale furnizorilor cu sistemele informatice ale CNAS, implementarea acestora realizându-se în funcție de specificul fiecărei aplicații.

Prin dezvoltarea serviciilor digitale disponibile prin eSănătateaMea, CNAS urmărește simplificarea circuitului documentelor medicale, reducerea sarcinilor administrative pentru furnizori și facilitarea accesului pacienților la informațiile și serviciile de care au nevoie.