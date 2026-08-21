CNAS caută directori generali pentru 20 de case de asigurări de sănătate. Printre ele, Ilfov, Prahova și OPSNAJ

179205– 21082026 – Casa Națională de Asigurări de Sănătate (CNAS) organizează concurs pentru ocuparea posturilor vacante de director general al caselor de asigurări de sănătate Brăila, Caraș Severin, Călărași, Covasna, Dolj, Galați, Giurgiu, Hunedoara, Ialomița, Ilfov, Mehedinți, Neamț, Olt, Prahova, Sălaj, Sibiu, Suceava, Timiș, Vaslui și al Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranței Naționale și Autorității Judecătorești (CASA OPSNAJ).

Dosarele de înscriere la concurs se pot depune până în data de 3 septembrie 2026, orele 17.00. Rezultatele selecției dosarelor, pe baza îndeplinirii condițiilor de participare la concurs, vor fi anunțate în data de 8 septembrie. După soluționarea eventualelor contestații (până în 10 septembrie), vor avea loc proba scrisă a concursului (22 septembrie, orele 10.00) și interviul cu candidații (28 septembrie).

Aceasta este a doua etapă de ocupare prin concurs a posturilor de directori generali ai caselor de asigurări de sănătate. În prima etapă, care a avut loc în luna iunie, s-au ocupat posturile de conducere din celelalte 23 de case de asigurări de sănătate județene.