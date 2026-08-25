CNE Cernavodă: Ambele reactoare sunt oprite în siguranță, fără risc nuclear

179226– 25082026 – CNE Cernavodă are prevăzute prin proiect sisteme complexe, redundante, care asigură răcirea reactoarelor şi nu există niciun risc asociat răcirii reactoarelor nucleare în stare oprită.

Ambele reactoare ale centralei CNE Cernavodă sunt în stare sigură oprite, cu menţinerea acestora în parametri de siguranţă, fără niciun risc operaţional sau de securitate nucleară asociat, afirmă reprezentanţii Nuclearelectrica.

CNE Cernavodă are prevăzute prin proiect sisteme complexe, redundante, care asigură răcirea reactoarelor şi nu există niciun risc asociat răcirii reactoarelor nucleare în stare oprită, se arată într-un comunicat.

Unitatea 1 a CNE Cernavodă a fost oprită controlat şi deconectată de la Sistemul Energetic Naţional în data de 28 iulie, pe fondul debitului scăzut al Dunării, iar pe 13 august au început manevrele pentru oprirea controlată a Unităţii 2 a CNE Cernavodă, a anunţat compania.