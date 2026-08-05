179108 – 05082026 – Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat, miercuri, avertizările Cod roșu și Cod portocaliu de caniculă extremă, care vor fi valabile în cea mai mare parte a țării, până vineri dimineața.

Miercuri, joi și vineri (5, 6 și 7 august) valul de căldură va fi intens și persistent în cea mai mare parte a țării, iar sâmbătă (8 august)va diminua ca intensitate și se va restrânge către sud-vestul și sudul teritoriului. Va fi caniculă și disconfort termic accentuat pe arii relativ extinse, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și depăși pragul critic de 80 de unități. Miercuri și joi temperaturile maxime se vor încadra între 29…31 de grade pe litoral și până la 40…41 de grade în Câmpia de Vest. Vineri și sâmbătă valorile termice vor marca o scădere treptată, astfel că temperaturi maxime de 36…38 de grade vor mai fi în sud-vest și sud. Nopțile vor fi tropicale în cea mai mare parte a țării, cu minime de 20…26 de grade.

Vor fi perioade cu instabilitate atmosferică miercuri (5 august) îndeosebi în zona Carpaților Orientali, joi în cea mai mare parte a țării, vineri în jumătatea de nord a teritoriului și pe arii mai restrânse în rest, iar sâmbătă în zonele montane și submontane, local în centru, sud și sud-vest. Aceasta se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii și izolat grindină. Mai ales în intervale scurte de timp (1…3 ore) cantitățile de apă vor fi de 10…25 l/mp și izolat de peste 40…50 l/mp.

Cod Galben

Interval de valabilitate: 05 august, ora 10 – 07 august, ora 10

Fenomene vizate: val de căldură persistent, temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă, disconfort termic ridicat, nopți tropicale

Zone afectate: Dobrogea, nordul și estul Munteniei, estul Transilvaniei

Miercuri și joi (5 și 6 august), valul de căldură va persista în Dobrogea, nordul și estul Munteniei și estul Transilvaniei. Se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, pe arii extinse va fi caniculă, disconfort termic ridicat și indice temperatură-umezeală (ITU) care va atinge pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 30…31 de grade pe litoral și 36…37 de grade în Muntenia. Pe alocuri nopțile vor fi tropicale, cu minime de 20…24 de grade, cele mai ridicate urmând a se înregistra pe litoral.

Cod Portocaliu

Interval de valabilitate: 05 august, ora 10 – 07 august, ora 10

Fenomene vizate: val de căldură persistent și intens, caniculă, disconfort termic accentuat și nopți tropicale

Zone afectate: Moldova, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei, sud-vestul și centrul Munteniei

Miercuri și joi (5 și 6 august) valul de căldură se va intensifica în Moldova, Oltenia, cea mai mare parte a Transilvaniei, sud-vestul și centrul Munteniei, unde vafi caniculă, iar temperaturile maxime se vor situa între 35 și 38 de grade. Disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Local nopțile vor fi tropicale, cu minime de 20…24 de grade, cele mai ridicate valori urmând a se înregistra în dealurile Moldovei.

Cod Roșu

Interval de valabilitate: 05 august, ora 10 – 07 august, ora 10

Fenomene vizate: val de căldură persistent și intens, temperaturi extreme, disconfort termic deosebit de accentuat și nopți tropicale

Zone afectate: județele Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin

În județele Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin valul de căldură intens va persista și se vor înregistra temperaturi extreme comparabile cu recordurile absolute ale lunii august. Temperaturile maxime vor fi de 37…39 de grade în județele Maramureș, Satu Mare și Sălaj și de 39…41 de grade în județele Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Nopțile vor fi tropicale cu minime de până la 25…26 de grade, cu cele mai ridicate valori în Dealurile de Vest.