Comisia Europeană evaluează sprijinul financiar acordat Ucrainei prin G7-ERA

179231 – 25082026 – Comisia Europeană pregătește o evaluare amplă a sprijinului financiar acordat Ucrainei în 2024–2025 prin mecanismul AMF asociat inițiativei G7-ERA. Evaluarea va verifica eficiența și impactul împrumuturilor, inclusiv contribuția lor la stabilitatea macroeconomică a Ucrainei. Operațiunea este legată de mecanismul prin care împrumuturile G7 sunt destinate să fie rambursate din veniturile extraordinare generate de activele suverane rusești imobilizate. Evaluarea, obligatorie prin legislația UE, va începe în trimestrul IV 2026 și trebuie finalizată în trimestrul IV 2027, iar concluziile vor sta și la baza viitoarelor programe de asistență macrofinanciară.

Comisia Europeană invită publicul și părțile interesate să transmită opinii, informații și date relevante despre problema analizată și despre posibilele soluții.

Consultarea se adresează în special organizațiilor și persoanelor cu expertiză economică și financiară, inclusiv instituțiilor financiare internaționale (FMI și Banca Mondială), autorităților naționale implicate în programele AMF, organizațiilor societății civile sau oricăror alte părți interesate relevante.