Conducerea Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi a luat măsuri pentru fluidizarea traficului de călători la nivelul frontierei de est

179261 – 27082026 –

* Având în vedere că este sfârșit de sezon estival, în această perioadă se preconizează o creştere a valorilor de trafic atât pe sensul de ieşire din ţară cât şi pe cel de intrare, fapt pentru care conducerea Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Iaşi a luat măsuri pentru asigurarea unui control operativ şi fluent în toate punctele de trecere de la frontiera de est.

* În continuare se menţin măsurile de supraveghere sporită a frontierei de stat în vederea prevenirii şi combaterii migraţiei ilegale.

În contextul sezonului estival 2026, când valorile de trafic la frontiera de est a Uniunii Europene sunt în creștere, pe fondul perioadei concediilor și al deplasărilor cetățenilor Republicii Moldova, dar și ale cetățenilor ucraineni și ale altor persoane care tranzitează România către diferite destinații turistice, Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Iași a dispus o serie de măsuri pentru asigurarea unui control eficient și fluidizarea traficului de persoane și mijloace de transport.

Datele statistice arată o creștere semnificativă a traficului de persoane, de la aproximativ 3 milioane de treceri în anul 2021 la peste 9,1 milioane în acest an. O evoluție similară se înregistrează și în cazul mijloacelor de transport, numărul acestora ajungând la aproximativ 3,09 milioane, în creștere cu circa 95% față de 2021.

Precizăm că punctele rutiere de trecere a frontierei de la frontiera cu Republica Moldova funcționează la capacitatea maximă a infrastructurii, valorile actuale depășind constant parametrii tehnici pentru care acestea au fost proiectate inițial. Situația traficului se prezintă astfel:

P.T.F. Albița: Dimensionat la momentul ultimei modernizări (1996-1997) pentru un tranzit de 1.500.000 persoane/an, în prezent procesează un volum de peste 3.000.000 de tranzitări anuale

Dimensionat la momentul ultimei modernizări (1996-1997) pentru un tranzit de 1.500.000 persoane/an, în prezent procesează un volum de peste 3.000.000 de tranzitări anuale P.T.F. Sculeni: Modernizat (1999-2003) pentru procesarea a 1.200.000 de persoane/an și aprox. 365.000 autovehicule/an. La acest moment, se înregistrează valori de peste 2,56 milioane persoane

Modernizat (1999-2003) pentru procesarea a 1.200.000 de persoane/an și aprox. 365.000 autovehicule/an. La acest moment, se înregistrează valori de peste 2,56 milioane persoane P.T.F. Galați rutier: Modernizat în anul 1998 pentru o capacitate anuală de 730.000 de persoane și 182.500 autovehicule, punctul procesează actual peste 1,26 milioane persoane

Pentru a menține timpii de așteptare sub media de 60 de minute în perioadele cu valori de trafic ce pot crea blocaje în punctele de trecere a frontierei, conducerea ITPF Iași, complementar măsurilor luate și în anii trecuți, a implementat un pachet integrat de măsuri de fluidizare, astfel:

Optimizarea infrastructurii prin identificarea, adaptarea și utilizarea tuturor spațiilor în scopul creșterii capacității de procesare.

Exemple punctuale:

– în P.T.F. Sculeni, capacitatea de control a fost extinsă prin operaționalizarea unei noi tonete și utilizarea unei autospeciale pentru verificarea documentelor de călătorie pe o arteră suplimentară. De asemenea, au fost amenajate spații suplimentare pentru controlul mijloacelor de transport internațional de persoane, iar în terminalul de pasageri au fost montate două cabine de control suplimentare.- la P.T.F. Galați rutier au fost operaționalizate încă două stații EES, fiind efectuate demersuri pentru alocarea și operaționalizarea altor două stații;

– la P.T.F. Albița au fost operaționalizate încă două stații EES, fiind efectuate demersuri pentru alocarea și operaționalizarea altor patru stații.

Aceste echipamente și spații au fost relocate de la instituțiile de pregătire a personalului poliției de frontieră sau alte structuri unde solicitările operative sunt mai reduse comparativ cu cele înregistrate in punctele de trecere a frontierei cu Republica Moldova, aparatura fixă fiind completată permanent, în funcție de valorile de trafic, cu stații mobile de control.

Pe linia resurselor umane au fost luate măsuri pentru asigurarea efectivelor necesare astfel încât măsurile menționate anterior să poată produce efecte.

Recomandări:

Cele mai mari valori de trafic sunt înregistrate în punctele Albiţa şi Sculeni, fapt pentru care recomandăm utilizarea şi a celorlalte puncte de trecere deschise traficului de la graniţa astfel încât să se preîntâmpine apariţia suprasolicitărilor doar a unora dintre acestea, din cauza unui număr mare de călători, într-un timp foarte scurt.

Puncte de frontieră existente pe frontieră:

Pe raza jud. Galaţi avem următoarele puncte de trecere a frontierei:

– PTF Oancea (rutier) – corespondet Cahul- R. Moldova;

– PTF Galaţi (rutier) – corespondent Giurgiuleşti- R. Moldova

Pe raza jud. Iaşi avem urmatoarele puncte de trecere a frontierei:

– PTF Sculeni (rutier) – corespondent Sculeni – R. Moldova;

– PTF Iaşi – feroviar – Ungheni;

Pe raza jud. Botosani avem urmatoarele puncte de trecere a frontierei:

– PTF Stânca (rutier) – corespondent Costeşti – R. Moldova;

– PTF Rădăuţi Prut (rutier)– corespondent Lipcani- R. Moldova;

– PTF Racovăţ (rutier)- corespondent Diakivtsi- R. Ucraina.

Pe raza jud. Vaslui avem urmatoarele puncte de trecere a frontierei:

– PTF Albita (rutier) – corespondent Leuseni – R.Moldova;

– P.T.F. Bumbăta (rutier)– corespondent Leova– R.Moldova.

Totodată reamintim participanților la traficul transfrontalier faptul că au la dispoziție aplicaţia Trafic On-line, dezvoltată de Poliţia de Frontieră Română, ce poate fi accesată pe pagina de internet www.politiadefrontiera.ro, care prezintă informații despre toate punctele de frontieră. Mai mult, această aplicaţie on-line prezintă o medie a timpilor de aşteptare în punctele rutiere de trecere a frontierei pentru anumite intervale de timp. Timpii de aşteptare sunt actualizaţi în timp real, fapt ce ajută utilizatorul să-şi reconfigureze traseul către un punct de frontieră ce înregistrează valori de trafic scăzute.

De asemenea, pentru informații privind punctele de trecere a frontierei, despre călătoria în străinătate sau pentru sesizări privind diferite aspecte din sfera de competență a Poliției de Frontieră cetățenii pot suna la numărul de telefon 021.9590, care funcționează în regim permanent.