Discuții România–SUA la NATO despre securitatea Mării Negre și prezența americană în Europa

179250 – 27082026 – Marius Lazurca, consilier prezidențial pentru securitate națională și politică externă, s-a întâlnit miercuri la Bruxelles cu Matthew Whitaker, reprezentantul SUA pe lângă NATO. Între temele abordate s-au numărat securitatea regiunii Mării Negre și reanalizarea dispozitivului american din Europa.

Ce subiecte au fost discutate la sediul NATO?

Întrevederea lui Marius Lazurca cu Matthew Whitaker a deschis programul vizitei consilierului român la cartierul general al NATO. Dan Neculăescu, ambasadorul României la Alianță, a transmis că dialogul s-a concentrat pe situația de la Marea Neagră și pe analiza modului în care SUA sunt poziționate în Europa.

Ambasadorul a subliniat că România își onorează angajamentele în cadrul NATO și pledează pentru menținerea unei relații transatlantice solide. El a arătat, de asemenea, că europenii trebuie să își asume o contribuție sporită la propria apărare.

Înainte de vizita la NATO, Lazurca s-a întâlnit cu ambasadorul SUA în România, Darryl Nirenberg, cu care a discutat despre ”aprofundarea coordonării strategice dintre SUA şi România” și s-au pus de acord ”asupra punctelor-cheie: fiabilitatea României, valoarea sa strategică ca partener şi angajamentul nostru comun faţă de alianţă”.

Consultările de la NATO se desfășoară în timp ce Washingtonul își reevaluează misiunea militară și nivelul de prezență din Europa. Elbridge Colby, subsecretar pentru politică în cadrul Departamentului Apărării al SUA, participă separat la discuții cu reprezentanți civili și militari din statele aliate.

Departamentul de Război al SUA a indicat că vizita are legătură cu agenda NATO 3.0. Conform acestui concept, statele europene ar avea rolul principal în apărarea convențională a continentului, iar SUA și-ar putea direcționa mai multe capacități către alte zone de interes, printre care Indo-Pacificul.