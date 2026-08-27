Copil de 11 ani dispărut din Popești-Leordeni, Ilfov. Poliția a emis RO-Alert

179259 – 27082026 – Poliția Română semnalează dispariția copilului BRUTARU PATRICK (11 ani) din Popești-Leordeni (Ilfov). În acest sens, a fost emis și un mesaj RO-Alert.

Minorul a dispărut de la domiciliu în data de 25 august 2026, în jurul orelor 15:00. Din primele informații, acesta a plecat voluntar de acasă, într-o direcție necunoscută și nu revenit. În momentul plecării era îmbrăcat cu pantaloni scurți de culoare albastră inscripționați cu nr. 10 și un tricou negru.

Semnalmente: Înălțime – 150 cm, Greutate – 50 kg, Corpolența – ATLETIC.

Poliția face apel la cei care au informații să apeleze 112 sau să se adreseze celei mai apropiate secții de Poliție.