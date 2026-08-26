179246 – 26082026 – Cristina Trăilă a demisionat din funcția de secretar general adjunct al Guvernului, după ce ieri a fost audiată de procurorii DNA Iași în dosarul afaceristului Fănel Bogos din Vaslui.

”În legătură cu dosarul menționat public, declar cu toată tăria că nimic din ceea ce se vehiculează nu rezistă unei priviri atente asupra faptelor și nu am nicio îndoială că acest adevăr va ieși la iveală încă din faza de cercetare penală.

Nu îmi este străin contextul în care acest subiect a fost adus în atenția publică, context pe care îl consider speculat în mod nedrept, spre detrimentul imaginii domnului prim-ministru Ilie Bolojan, a Guvernului României și a Partidului Național Liberal”, a scris Trăilă pe Facebook.