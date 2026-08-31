Criza energetică: BNS așteaptă clarificări în Parlament din partea ANRE

179277 – 31082026 – Blocul Naţional Sindical solicită ANRE să prezinte în Parlament situaţia completă a numărului şi stadiului solicitărilor pentru licenţe de producere a energiei electrice, numărul şi stadiul cererilor pentru autorizaţii de înfiinţare a unor noi capacităţi de producţie şi stocare, motivele întârzierilor în soluţionarea acestor solicitări, capacitatea de producţie şi stocare care ar putea fi disponibilă dacă aceste proceduri ar fi finalizate, situaţia proiectelor de dezvoltare a reţelelor de distribuţie a gazelor naturale şi eventualele blocaje administrative şi de reglementare și soluţii pentru deblocarea situaţiei.

Potrivit reprezentanţilor BNS, citați de TVR Info, România nu îşi poate permite ca, într-o perioadă în care consumatorii plătesc preţuri tot mai mari, capacităţi energetice care ar putea produce şi stoca energie să rămână în afara pieţei din cauza unor întârzieri administrative.

Solicitările BNS vin pe fondul deciziei Guvernului de a prelungi cu 30 de zile măsurile de siguranţă din piaţa energiei electrice.