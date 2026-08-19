Dacă prognozele meteo se vor adeveri, debitul Dunării ar putea crește de săptămâna viitoare

Dacă prognozele meteo se vor adeveri, debitul Dunării ar putea crește de...

179187 – 19082026 – La sediul Dispecerului Energetic Național (DEN) a avut loc ședința Comandamentului Energetic, coordonată de secretarul de stat în Ministerul Energiei, Cristian Silviu Bușoi, în cadrul căreia a fost analizată situația energetică la nivel național și regional, precum și evoluțiile prognozate pentru perioada următoare, în contextul opririi Centralei Nuclearoelectrice (CNE) Cernavodă.

La ședința comandamentului au participat reprezentanți ai Ministerului Energiei, Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice Transelectrica, Dispecerului Energetic Național, ANRE, principalilor producători și distribuitori de energie electrică din România, precum și reprezentanți ai Administrației Naționale „Apele Române” și ai Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA). Alături de conduerea Dispecerului Energetic Național, Virgiliu Ivan, director, și de Mihai Cremenescu, director Direcția Operativă, la ședința Comandamentului a participat președintele Directoratului Transelectrica, Ștefăniță Munteanu.

De asemnea, în cadrul ședintței au fost analizate prognozele meteorologice pentru următoarele 10 zile, disponibilitatea capacităților de producție a energiei electrice și eventualele riscuri care ar putea afecta funcționarea Sistemului Electroenergetic Național (SEN).

Situația energetică este stabilă

În condițiile în care, pentru perioada următoare, sunt prognozate temperaturi variabile, de la valori normale pentru această perioadă până la valori caniculare de aproximativ 36°C, Dispecerul Energetic Național din cadrul Transelectrica estimează un consum maxim de până la 7.400 MW la vârful de consum de seară.

În prezent, situația energetică este sub control, iar capacitățile de producție disponibile funcționează la niveluri ridicate și contribuie la compensarea indisponibilizării ambelor unități ale CNE Cernavodă.

Aceste evoluții, coroborate cu capacitățile de import disponibile, care se mențin în parametri normali, indică faptul că, cel puțin pentru această săptămână, nu sunt anticipate probleme deosebite în ceea ce privește asigurarea aprovizionării cu energie electrică a României.

La nivel regional, situația se menține stabilă, fără indisponibilități sau limitări care să afecteze condițiile de funcționare a piețelor de energie și de asigurare a fluxurilor transfrontaliere de energie electrică.

Totodată, evoluțiile meteorologice din Europa Centrală oferă perspective favorabile pentru perioada următoare. Răcirea vremii și ploile din sudul Germaniei, Austria și Slovacia, prognozate și pentru următoarele zile, contribuie la creșterea debitului Dunării în zona superioară a fluviului.

Potrivit estimărilor disponibile, această creștere urmează să se propage în aval și ar putea fi resimțită la intrarea în România începând de săptămâna viitoare, ceea ce ar putea conduce la oprirea declinului actual al debitului și chiar la o ușoară creștere a acestuia.

În cazul în care aceste prognoze se vor confirma, situația hidrologică ar putea permite reevaluarea opțiunii privind repornirea unei unități nucleare de la CNE Cernavodă, precum și creșterea producției hidroelectrice la Porțile de Fier.