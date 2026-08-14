Datele aruncate neglijent devin un risc de securitate

179165 – 14082026 – În lumea atacurilor cibernetice, nu doar sistemele digitale sunt vizate. Informațiile eliminate necorespunzător (documente printate, hard disk-uri vechi, fișiere șterse fără măsuri de siguranță) pot deveni o mină de aur pentru atacatori.

Facturi, note scrise de mână, USB-uri sau echipamente IT scoase din uz pot conține date personale, parole sau informații confidențiale care, odată recuperate, pot fi exploatate în scopuri frauduloase.

Cum te protejezi:

Distruge complet documentele sensibile.

Șterge fișierele digitale și resetează dispozitivele înainte de eliminare.

Nu lăsa materiale vechi nesupravegheate în spații accesibile publicului.

Datele vechi pot fi piesele lipsă dintr-un atac reușit. Asigură-te că nu oferi involuntar acces la informații critice.