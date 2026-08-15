David Popovici, AUR și la 200 m liber

179169 – 15082026 – David Popovici a câștigat medalia de aur în finala probei de 200 de metri liber de la Campionatele Europene de Natație de la Paris. Sportivul român a încheiat cursa cu timpul de 1:44.15.

Podiumul a fost completat de Tomas Navikonis (Lituania) și James Guy (Marea Britanie).

Cu această ocazie, David a devenit singurul sportiv din istorie care deține, în același timp, 3 titluri europene consecutive la 100 și 200 de metri.

După cursă, David Popovici a declarat: Sunt foarte fericit, mă ajută să-mi demonstrez că nu pot doar să fiu bun și atât, pot să fiu și consecvent, pot să fiu constant la cel mai înalt nivel și asta mi se pare mult mai dificil decât să ajungi în top o dată (…) Am ajuns să înot nu pentru obiective și titluri. Le-am atins, le-am îndeplinit, le-am obținut. Pur și simplu, înot de dragul de a excela, de dragul performanței. Și, de ce nu, de ce să nu fiu cel mai bun?” sursa:tvrinfo