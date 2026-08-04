De ce o iau carburanții doar în sus?

179097 – 04082026 – Foamea permanentă a Guvernului după bani la buget, dar și lăcomia celor care vând produse petroliere au dat peste cap în ultimele luni, de când cu conflictul din Orientul Mijlociu, principiile economice. Totul în detrimentul românilor. În timp ce în piețele din UE benzina și motorina prețurile fluctuează în funcție de producție și de prețul barilului de petrol la nivel monsial, în România prețurile o iau doar în sus.

Dacă în data de 4 mai 2026 prețul barilului de petrol era 114,44 de dolari, iar motorina costa 9,82 lei/l la pompă, iar benzina – 9,05 lei/l, acum, prețul petrolului a scăzut la 85,06 dolari/baril, dar prețul carburanților în România a crecut: motorina – 10,65 lei/l, iar benzina – 9,44 lei/l.

Consumatorii nu mai știu ce să creadă, mai ales că sunt zilnic bombardați și cu informații potrivit cărora inflația crește vertiginos și în funcție de prețul carburanților. De altfel, și comercianții sunt la fel de lacomi și folosesc ca pretext pentru creșterea prețurilor cu amănuntul tot prețul motorinei.

Atunci când prețul motorinei scade, ceea ce se întâmplă foarte rar, la raft, pentru menținerea sau creșterea prețurilor, sunt invocate stocurile. Același obicei l-au luat și comercianții de carburanți, mai ales după ”sfatul” premierului demis Ilie Bolojan, care în urmă cu peste 2 săptămâni ne spunea că prețul benzinei și al motorinei nu poate să scadă peste noapte din cauza stocurilor. În perioada respectivă, barilul de petrol depășea cu puțin 70 de dolari, adică tot atât cât era înainte de război. Atunci prețul la pompă era până în 7 lei/l de benzină și puțin peste 7 lei pentru motorină.

Acum se așteaptă ca președintele României să dea drumul la legea votată de Parlament în sesiune extraordinară prin care acciza la motorină scade între 5% și 25%. Asta ar însemna ca prețul motorinei să scadă la pompă cu până în 50 de bani/l.

Rămâne de văzut ce vor mai invoca guvernanții și comercianții dacă după terminarea conflictului barilul de petrol se va stabiliza undeva la 70 de dolari.