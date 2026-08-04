Deocamdată nu s-a rezolvat

179094 – 04082026 – Testele de securitate, funcționalitate și performanță derulate de STS, DNSC și Cyberint asupra aplicației e-Terra, în infrastructura din Cloudul Guvernamental, au parcurs o nouă rundă de evaluare. Constatările acestei runde au fost transmise ANCPI, care lucrează în prezent, împreună cu STS, DNSC și Cyberint, la remedierea și retestarea fiecărui aspect identificat.

Detaliile tehnice ale constatărilor rămân confidențiale pe durata remedierii, conform practicilor standard de gestionare responsabilă a vulnerabilităților cibernetice. Fiecare corecție este validată printr-o nouă testare înainte de a trece la etapa următoare.

Acest tip de verificare, realizată într-un mediu de testare controlat, înainte ca aplicația să fie expusă public, este exact scopul pentru care etapa de validare a fost inclusă în procesul de repunere în funcțiune.

Prioritatea instituțiilor statului este securitatea datelor cetățenilor. Sistemul va fi repus în funcțiune imediat ce toate testele și validările tehnice sunt finalizate cu succes, iar data exactă va fi anunțată public în momentul confirmării.

O nouă actualizare în legătură cu rezolvarea problemelor de securitate cibernetică este așteptată miercuri, 5 august 2026.

În data de 31 iulie 2026, la 17 zile de la atacul cibernetic care a blocat întreaga activitate a ANCPI, instituția a scos la licitaţie înlocuirea echipamentelor care asigură comunicaţiile şi securitatea reţelei, de la centrele de date din Bucureşti şi Braşov până la birourile de carte funciară din oraşele mici şi la staţiile GPS. Suma pentru acest contract este de 24,7 milioane de lei fără TVA.