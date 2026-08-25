DIICOT: 16 percheziții într-un dosar de trafic de droguri de peste 1.700 kg

DIICOT și polițiștii antidrog au făcut 16 percheziții într-un dosar de trafic de droguri. Gruparea ar fi transportat cocaină și canabis din Spania.

179225– 25082026 – DIICOT împreună cu polițiștii Direcției de Combatere a Criminalității Organizate – Serviciul Antidrog, au percheziționat 16 adrese – domiciliile unor persoane fizice și sediile unor persoane juridice din Timișoara, Satu Mare, Oradea și Câmpulung Moldovenesc și din județele Maramureș, Satu Mare, Timiș și Mehedinți, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de constituire a unui grup infracțional organizat, trafic de droguri de risc și mare risc în formă continuată și spălare a banilor.

Din probatoriul administrat până în prezent a reieșit că, începând cu luna septembrie 2023, 5 suspecți (patru bărbați și o societate comercială cu profil de transport internațional) au constituit un grup infracțional organizat de tip piramidal, la care au aderat ulterior alți membri, cetățeni români și străini, având ca scop obținerea unor importante sume de bani din procurarea și transportarea, din Spania către diverse state europene, a unor cantități de ordinul sutelor de kilograme de droguri de risc și mare risc, respectiv rezină de canabis, canabis și cocaină, prin utilizarea de ansambluri rutiere de mare tonaj (TIR-uri), prevăzute cu compartimente ascunse.

La grupul infracțional organizat au aderat alți 10 suspecți (nouă bărbați și o femeie), precum și alte 4 societăți comerciale, implicate în circuitul infracțional cu scopul de paravan legal pentru transportul drogurilor, întreaga activitate a grupării de criminalitate organizată fiind sprijinită de o altă suspectă, partenera de viață a unuia dintre lideri.

Ca mod de operare, ulterior primirii comenzilor pentru efectuarea transporturilor de droguri de la narco traficanții albanezi, liderii grupului infracțional organizat, aflați în România, le-au transmis membrilor aflați pe celelalte paliere ale grupării, coordonatele pentru operaționalizarea transporturilor, respectiv au făcut aranjamentele necesare pentru implicarea șoferilor și pentru asigurarea auto vehiculelor, monitorizând apoi, tot din România, derularea transporturilor, iar în situația când acestea au fost capturate de autoritățile altor state, au realizat demersuri pentru asigurarea asistenței juridice a șoferilor prinși în flagrant, urmărind, totodată, să aibă acces la dosarele penale, pentru a verifica dacă nu există indicii care să ducă la lideri.

În cauză a existat o cooperare judiciară extinsă, derulată în intervalul 2023-2026, prin intermediul Ordinelor Europene de Anchetă, cu autoritățile competente din Franța, Spania, Italia și Germania, prin intermediul Eurojust, precum și o cooperare polițienească extinsă, cu polițiile naționale ale statelor membre ale căror teritorii au fost afectate de activitatea infracțională a grupării, cu implicarea Europol.

Activitatea grupului infracțional organizat, documentată investigativ, s-a concretizat în efectuarea a patru transporturi depistate de organele judiciare din Franța, Germania, Italia și Spania în baza probelor și informațiilor transmise de organele de urmărire penală din România – transporturi de droguri care au condus la capturarea de către autorități a cantităților de 114 kg cocaină, 228,219 kg canabis și 1.376,913 kg rezină de canabis (hașiș), în total aproximativ 1.719 kg de droguri, cu o valoare estimată de aproximativ 9,6 milioane de euro la nivel en-gros și aproximativ 25 de milioane de euro la nivel en-detail, raportat la valorile de piață EUDA.

În esență, gruparea investigată în prezenta cauză oferea grupărilor de narco traficanți albanezi servicii de transport a diferitor feluri și cantități de droguri de risc și mare risc, din țările – puncte de intrare a drogurilor în Europa, în țările – puncte de destinație din Europa, în funcție de comenzile, constatându-se tipicitatea modului de operare “crime as a service”.

În cursul anului 2025, liderul grupului infracțional organizat (cetățean român) a fost listat de către EUROPOL, la solicitarea României, ca High Value Target.

Un High Value Target (HVT), sau țintă de mare valoare, este definită de Europol ca fiind o persoană a cărei activitate infracțională îndeplinește criterii stricte de risc și care generează o amenințare majoră, transfrontalieră, de criminalitate gravă și organizată pentru două sau mai multe state membre ale Uniunii Europene.

De asemenea, probele administrate în cadrul urmăririi penale au arătat că liderul grupului infracțional organizat a fost utilizator al unei aplicații criptate folosite de către traficanții de droguri, date ce au fost solicitate și transmise prin Ordin European de Anchetă, de la autoritățile franceze. Astfel, în acord și cu jurisprudența altor state membre ale UE, acestea vor fi utilizate ca mijloace de probă ce demonstrează conexiunile de lungă durată ale liderului cu grupările de traficanți de droguri albanezi, precum și perseveranța sa în activitatea infracțională.