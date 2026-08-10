Din toamnă, apar standarde naționale pentru evaluarea elevilor. În următorii 3 ani, aplicarea lor ar trebui să devină practica curentă de evaluare

179132 – 10082026 – Pentru a stabili mai clar ce trebuie să știe și să poată face un elev din învățământul primar și gimnazial, din această toamnă vor fi introduse standarde naționale de evaluare. Nu este vorba despre schimbarea sistemului de notare, dar profesorii vor avea criterii comune de evaluare și trei niveluri de performanță: de bază, consolidat și avansat.

Ce înseamnă nivelurile de bază, consolidat și avansat

Noile standarde nu modifică programa școlară, ci vor preciza mai exact ce trebuie să demonstreze elevul pentru fiecare competență prevăzută deja în programă.

Diferența dintre niveluri nu ține doar de cantitatea de informații pe care elevul o reproduce, ci și de capacitatea sa de a utiliza ceea ce a învățat, cum aplică elevul cunoștințele(în contexte familiare, nefamiliare și de viață reală) și cât de autonom este în învățare.

Cu alte cuvinte, profesorii nu vor urmări doar dacă elevul știe o informație, ci și dacă o poate folosi, dacă poate lucra independent și dacă poate aplica ceea ce a învățat în situații noi sau din viața reală.

Nivelurile nu se transformă automat în note

Potrivit lui Bogdan Cristescu, directorul Centrului Național pentru Curriculum și Evaluare, una dintre principalele mize este reducerea subiectivității în evaluare.

„În acest moment, când se spune clar ce înseamnă o identificare de bază, o identificare consolidată sau o identificare avansată, eu îmi direcționez chiar modul de a gândi ca profesor în construirea procesului de învățare. Deci, din punctul nostru de vedere, subiectivitatea clar va scădea, pentru că toți vom vorbi la fel. Aceasta este o evaluare criterială, deci toți vom folosi aceleași criterii. Este clar că subiectivitatea scade. Nota este o etapă ulterioară, dacă vreți, o poză”, a explicat pentru TVRInfo Bogdan Cristescu.

Cum vor fi construite lucrările

Și testele sau lucrările scrise vor putea conține cerințe corespunzătoare celor trei niveluri de performanță.

Profesorii aceleiași discipline ar urma să stabilească împreună nivelul de dificultate al cerințelor, inclusiv atunci când organizează o evaluare comună.

Cum se ajunge, totuși, la notă

Nivelurile de performanță vor contribui la stabilirea notei, însă aceasta nu va rezulta dintr-o conversie automată de tipul „de bază înseamnă nota X” sau „avansat înseamnă nota 10”. Profesorul va lua în calcul ansamblul comportamentelor și competențelor demonstrate de elev.

În situațiile în care elevul are rezultate diferite de la o competență la alta, nota poate ține cont și de evoluția sa.

Introducerea standardelor va fi graduală

Noile standarde nu ar urma să devină obligatorii pentru profesori din prima zi. Implementarea este gândită în etape, pe parcursul a trei ani.

„În primul an, profesorii să fie conștienți, să înceapă să le aplice benevol, să vadă unde ajung, adică acest an școlar care începe în toamnă, pentru toată lumea. Dar să fie, tematică discuției cu inspectorii, cu cercurile metodice și așa mai departe, în anul următor, deja să facă parte din criterii de asistență la ore și tot, urmând ca o obligativitate bătută foarte clar în cuie, să fie din al treilea an după ce toată lumea s-a obișnuit cu ele”.

În același interval este avută în vedere și dezvoltarea unei platforme de evaluare, care să le ofere profesorilor un instrument suplimentar pentru aplicarea standardelor, care ar trebui să fie funcțională din 2029.