Din toamnă, subiectele pentru examenul de medic specialist vor fi unice la nivel național

179135 – 10082026 – Examenul pentru obținerea titlului de medic, medic stomatolog și farmacist specialist va avea, începând cu sesiunea din semestrul al II-lea al anului 2026, noi reguli de organizare. În Monitorul Oficial nr. 649 din 6 august 2026 a fost publicat ordinul care modifică metodologia de desfășurare a probelor examenului privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, care introduce un sistem unitar de evaluare a probei scrise, cu subiecte unice la nivel național.

Subiecte unice în toată țara

Astfel, din această toamnă, proba scrisă a examenului de specialist va avea subiecte unice la nivel național pentru fiecare specialitate. Subiectele vor fi elaborate în ziua examenului de o Comisie națională formată din coordonatorii de rezidențiat din toate centrele universitare și vor fi transmise simultan, printr-un canal securizat, către toate centrele de examen. Baremul de corectare va fi, de asemenea, stabilit la nivel național.

Cum se va desfășura proba scrisă

Potrivit noii metodologii, proba scrisă se va desfășura simultan, la aceeași dată și oră, în toate centrele universitare, examenul va cuprinde 10 subiecte formulate din 10 teme extrase prin tragere la sorți din tematica aprobată, durata probei rămâne de trei ore, iar nota minimă de promovare este 7,00. Corectarea lucrărilor va fi realizată de comisiile locale de examen, în baza baremului stabilit la nivel național, în maximum trei zile lucrătoare de la susținerea probei.

Calendarul următoarei sesiuni

Următoarea sesiune pentru examenul de medic specialiat va avea oc în perioada 7 octombrie – 3 noiembrie, iar înscrierea candidaților la direcțiile de sănătate publică se poate face până în data de 7 septembrie.