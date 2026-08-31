Diplomația română, reunită la București: securitatea, Orientul Mijlociu și rolul României în UE, pe agenda RADR 2026

179276 – 31082026 – Reuniunea Anuală a Diplomației Române (RADR) are loc în perioada 31 august – 1 septembrie, la București. Diplomații români vor analiza principalele provocări de securitate și politică externă, dar și prioritățile economice și europene ale României.

Ministerul Afacerilor Externe organizează, în perioada 31 august – 1 septembrie 2026, Reuniunea Anuală a Diplomației Române (RADR 2026), eveniment care reunește reprezentanții diplomației române într-un moment în care mediul internațional este marcat de schimbări geopolitice și provocări complexe.

Ediția din acest an se desfășoară sub tema „Diplomația: ancora unei lumi în schimbare”.

Lucrările reuniunii vor fi conduse de ministrul interimar afacerilor externe, Oana Țoiu, iar la București sunt așteptați șefii misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare ale României, membri ai conducerii MAE, reprezentanți ai instituțiilor centrale, ai Parlamentului, precum și reprezentanți ai mediului academic și de afaceri.

Orientul Mijlociu și securitatea, teme centrale

Prima zi a RADR 2026 este dedicată unor teme majore de politică externă și securitate – situația din Orientul Mijlociu și perspectivele perioadei post-conflict, rolul României în UE, diplomația economică și cooperarea regională.

O sesiune specială va fi consacrată situației din Orientul Mijlociu. Ministrul afacerilor externe al Regatului Bahrain, Dr. Abdullatif bin Rashid Al Zayani, va participa prin videoconferință.

În cadrul aceleiași sesiuni va fi transmis un mesaj video al ministrului egiptean al afacerilor externe, Badr Ahmed Mohamed Abdelatty.

Agenda primei zile include și o sesiune plenară dedicată securității.

România și viitorul Uniunii Europene

Dimensiunea europeană va ocupa un loc important în discuțiile diplomaților români. O sesiune distinctă va analiza rolul României în Uniunea Europeană, cu accent pe evoluția proiectului european și pe oportunitățile și provocările generate de viitorul Cadru Financiar Multianual.

Discuțiile vor urmări inclusiv modul în care România își poate consolida poziția și interesele în procesul decizional european.

Diplomația economică, energie și conectivitate

Diplomația economică va fi un alt punct important al reuniunii. Participanții vor analiza modalitățile prin care politica externă poate contribui la promovarea intereselor economice ale României și la dezvoltarea relațiilor cu mediul de afaceri.

Pe agenda RADR 2026 se află și conectivitatea în domeniile energiei, transporturilor și digitalizării.

Cooperarea cu statele din vecinătatea României va fi abordată inclusiv în contextul exercitării de către România a președințiilor SEECP și ICE.

Perspectivele economice ale României

O sesiune va fi dedicată perspectivelor macroeconomice ale României, competitivității și convergenței în context european.

La discuții vor participa reprezentanți ai Băncii Naționale a României, Institutului Național de Statistică, Băncii de Investiții și Dezvoltare și Băncii Mondiale.

Șefii misiunilor diplomatice, primiți la Palatul Cotroceni

Cea de-a doua zi a RADR 2026 va începe cu primirea șefilor misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare de către Președintele României, la Palatul Cotroceni.

Ulterior, prim-ministrul României se va întâlni cu șefii misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare, la Palatul Victoria.

Programul va continua cu sesiuni de lucru cu caracter închis.

RADR este principalul forum anual de reflecție și coordonare al diplomației române. Evenimentul oferă cadrul pentru evaluarea priorităților de politică externă și pentru coordonarea activității rețelei diplomatice și consulare a României.

Ediția RADR 2026 pune în centrul discuțiilor securitatea, evoluțiile geopolitice, rolul României în Uniunea Europeană și consolidarea dimensiunii economice a diplomației, într-un context internațional aflat într-o schimbare rapidă.