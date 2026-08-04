Discuții despre prelungirea controlului comun la frontiera româno-moldoveneacă

179095 – 04082026 – Conducerile autorităților de frontieră și vamale din România și Republica Moldova s-au întâlnit luni, 3 august, în punctul de trecere a frontierei Albița-Leușeni, pentru evaluarea controlului coordonat, a situației operative din cel mai tranzitat punct de trecere a frontierei dintre cele două state, cu accent pe sezonul estival, perioadă caracterizată de un flux intens de călători și mijloace de transport, și identificarea unor soluții eficiente pentru fluidizarea traficului transfrontalier.

De asemenea, s-a discutat despre prelungirea de la șase luni la un an a perioadei de implementare a Acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind controlul coordonat desfășurat pe teritoriul României, în PTF Albița – Leușeni.

Controlul coordonat presupune realizarea verificărilor de frontieră și vamale ale autorităților din ambele state într-un singur punct de oprire, pe același aliniament de control.

În prezent, controlul coordonat la frontiera româno-moldoveană funcționează pe sensul de intrare în România în cadrul a două posturi vamale – Leușeni–Albița și Giurgiulești–Galați, ambele pe teritoriul României.