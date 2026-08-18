Dominic Fritz nu este singurul ales afectat de Legea integrității. Alți 46 și-ar putea pierde funcția

179179 – 18082026 – După cum se știe, CCR a declarat constituțional un amendament la Legea integrității, susținut de PSD și AUR, care prevede că persoanele pentru care există o decizie definitivă privind incompatibilitatea sau conflictul de interese își pierd funcția, mandatul sau demnitatea publică. Măsura se aplică celor pentru care încă nu a expirat interdicția legală de 3 ani și produce efecte la 30 de zile după intrarea legii în vigoare.

La începutul lunii august, ANI și-a exprimat susținerea pentru ”consolidarea cadrului legislativ în materia integrității prin adoptarea unor soluții care să elimine posibilitatea ca încălcarea regimului conflictului de interese să poată fi tratată ca o simplă consecință pecuniară”.

Prin urmare, articolul introdus în lege are următorul conținut: ”Persoanelor față de care, până la data intrării în vigoare a prezentei legi, s-a constatat în mod definitiv starea de incompatibilitate sau de conflict de interese și pentru care nu s-a împlinit termenul de 3 ani aferent interdicției prevăzute de lege, calculat de la data rămânerii definitive a raportului de evaluare, respectiv a hotărârii judecătorești, le încetează de drept funcția, demnitatea publică ori mandatul, la 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi”.

Cel mai dezbătut caz este cel al primarului orașului Timișoara, Dominic Fritz, care în luna iunie a.c. a fost declarat de ICCJ, definitiv, în conflict de interese, fiind ulterior sancționat de prefectul de Timiș doar cu reducerea cu 10%, timp de 6 luni, a indemnizației.

Potrivit Agenției Naționale de Integritate (ANI), în perioada de interdicție de trei ani se află 122 de persoane (pentru care raportul de evaluare emis de ANI a rămas definitiv prin neatacare în termenul legal, respectiv pentru care există hotărâre judecătorească definitivă comunicată), cele mai multe dintre ele declarate în conflict de interese chiar în perioada în care ocupau funcțiile în care au fost alese. În statistică nu sunt incluse persoanele aflate în termenul de contestare a raportului, cele care fac obiectul unor acțiuni în instanță aflate în desfășurare sau pentru care decizia instanței încă nu a fost comunicată. În cazul majorității, sancțiunile aplicate până acum au constat în reducerea salariului sau indemnizației cu 5–20% pentru perioade de 1–6 luni.

Dintre cele 122 de persoane, 47 încă ocupă funcții pentru care trebuie să depună declarații de avere și interese, iar noua legislație ar putea duce, în cazul unora dintre ele, la încetarea de drept a funcției sau mandatului.

Așa cum era de așteptat, USR critică noua prevedere și hotărârea CCR și îi cere președintelui Nicușor Dan să nu promulge legea, deși acesta este obligat să o facă. Unul dintre reprezentanții USR a mers până acolo încât a declarat că este neconstituțional ce a făcut Curtea Constituțională.

Dominic Fritz este cel mai vocal dintre aleșii aflați în conflict de interese și amenință România cu CEDO, deși această instanță nu judecă pe fond cazurile, ci doar respectarea procedurilor de către statul reclamat. De altfel, Fritz știe acest lucru, însă această retorică dă bine în ochii publicului și consuderă că îl poate transfirma în victimă.