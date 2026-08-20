Dominic Samuel Fritz, rămâne șef la USR

179195 – 20082026 – Așa cum era de așteptat, USR nu acceptă decizia CCR și nici decizia Curții de Apel Timiș, reconfirmată de ICCJ, privind conflictul de interese în urma căruia primarul Timișoarei trebuie să plece din funcție. În acest sens, conducerea USR l-a reconfirmat, miercuri seara, pe Dominic Samuel Fritz în funcția de președinte al formațiuni, prin votul unanim al Comitetului Politic. USR transmite că își menține sprijinul politic pentru Fritz și acuză existența unor presiuni asupra instituțiilor democratice.

USR continuă și atacurile împotriva Justiției, dar și împotriva PSD. ”Decizia luată de majoritatea PSD din Curtea Constituțională a României, instituția care ar trebui să protejeze legea fundamentală și drepturile cetățenilor, nu poate schimba nici votul timișorenilor și nici opțiunea membrilor USR, exprimată prin vot direct, pentru Dominic Fritz. Dimpotrivă, în fața acestui atac, USR este mai unit și mai determinat ca niciodată să apere democrația, statul de drept și votul cetățenilor”, susține USR.

Totuși, USR nu poate schimba nimic din ceea ce a decis CCR, iar președintele României va trebui să promulge în cele din urmă legea. Nu doar Fritz își va pierde mandatul, ci și mai mulți primari și consilieri locali din partea PSD, PNL, USR și AUR, cei mai mulți fiind din rândul social-democraților. Fritz, conform părerii majoritare a specialiștilor în drept, trebuia să părăsească mandatul de primar imediat după pronunțarea ICCJ, însă prefectul de Timiș a găsit un artificiu și a ales doar sancționarea pecuniară pentru o peroadă de 6 luni a edilului, considerând că fapta respectivă nu mai poate fi amendată complementar.