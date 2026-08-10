Droguri ascunse inclusiv în recipiente asemănătoare spray-urilor nazale. MAI intensifică acțiunile la marile evenimente ale verii

179138 – 10082026 – Cannabis, cocaină, ketamină, MDMA/ecstasy, substanțe sintetice, ciuperci halucinogene, comprimate și recipiente cu lichide suspecte au fost depistate în cadrul acțiunilor desfășurate de structurile Ministerului Afacerilor Interne, înainte de a fi introduse la marile evenimente ale verii.

În unele cazuri, substanțe sintetice au fost găsite dizolvate în soluții și ascunse inclusiv în recipiente asemănătoare celor folosite pentru produse decongestionante nazale.

În contextul festivalurilor și al marilor evenimente publice din sezonul estival, Ministerul Afacerilor Interne a intensificat acțiunile pentru prevenirea și combaterea traficului de droguri, cu un obiectiv clar: substanțele interzise să fie scoase din circuit înainte de a ajunge la tineri.

În dispozitivele operative sunt implicați polițiști de combatere a criminalității organizate, polițiști din structurile teritoriale, jandarmi și echipe canine specializate în detectarea drogurilor.

„Fiecare drog scos din circuit înseamnă un risc înlăturat. Înseamnă o substanță care nu mai ajunge la un tânăr, într-un grup de prieteni sau într-un spațiu în care consecințele pot deveni dramatice într-un timp foarte scurt.”, a declarat Cătălin Predoiu, ministrul afacerilor interne.

Ministrul a cerut structurilor MAI, încă de la începutul sezonului estival, o prezență activă și o capacitate sporită de intervenție în zonele în care se formează aglomerări mari de persoane și există un risc crescut de distribuire a substanțelor interzise.

„Fenomenul drogurilor se schimbă, metodele de disimulare se schimbă, iar răspunsul statului trebuie să se adapteze permanent. De aceea, am cerut vigilență, cooperare între structuri și folosirea tuturor capacităților operative disponibile.”, a precizat ministrul afacerilor interne.

Acțiunile din teren nu s-au limitat la prezența preventivă.

Polițiștii și jandarmii au efectuat verificări ale persoanelor și bagajelor, au utilizat mijloace tehnice de control, inclusive scanere mobile, și au beneficiat de sprijinul echipelor canine antidrog.

În cadrul activităților au fost depistate și ridicate substanțe din categorii diverse, între care: muguri de cannabis, substanțe cristaline și pulverulente, cocaină, ketamină, MDMA/ecstasy, 3-CMC, NEP, ciuperci halucinogene și alte substanțe sintetice, precum și comprimate de Xanax și Alprazolam.

Acestea au fost găsite sub forme dintre cele mai diferite: pulberi albe, roz sau gălbui, pastile și fragmente de pastile, materie vegetală, țigări confecționate artizanal sau recipiente cu lichide.

Au fost descoperite și cântare electronice, pliculețe, sticluțe cu substanțe pulverulente și ambalaje care conțineau simultan substanțe pulverulente și materie vegetală.

Unul dintre elementele care arată cât de rapid se adaptează fenomenul îl reprezintă metodele de ascundere a substanțelor.

În unele situații, polițiștii au găsit substanțe sintetice dizolvate în soluții și păstrate inclusiv în recipiente asemănătoare celor utilizate pentru produse decongestionante nazale.

Pericolul, așadar, nu arată întotdeauna ca un drog.

Tocmai de aceea, metodele de intervenție trebuie adaptate permanent noilor modalități de transport, ascundere și distribuire.

Un rol important în dispozitivele constituite la marile evenimente îl au echipele canine specializate în detectarea substanțelor stupefiante.

Câinii de serviciu și conductorii lor acționează în zonele de acces și în alte puncte de interes operativ, completând experiența polițiștilor și jandarmilor și mijloacele tehnice de control.

Prezența acestora are atât un rol operativ, cât și unul preventiv, contribuind la descurajarea tentativelor de introducere a substanțelor interzise în spații cu public numeros.

Ministerul Afacerilor Interne va continua acțiunile integrate pentru prevenirea și combaterea traficului de droguri pe durata sezonului estival și își va adapta permanent metodele de intervenție la noile forme ale fenomenului.

„Vom continua aceste acțiuni. Nu pentru statistici, ci pentru siguranța oamenilor și, înainte de toate, pentru protejarea copiilor noștri.”, a transmis ministrul afacerilor interne.

Marile evenimente ale verii trebuie să rămână despre muzică, prieteni, libertate și experiențe frumoase.

Pentru structurile Ministerului Afacerilor Interne, misiunea este ca ele să rămână, înainte de toate, spații sigure.

Pentru că, uneori, cea mai importantă intervenție este tragedia care nu mai ajunge să se producă.

„Combaterea drogurilor va fi permanent o prioritate a MAI. Am alocat resurse umane, logistice și permanentă atenție instituțională acestei priorități.

Este o luptă continuă, pentru că traficul de droguri este un fenomen global și o afacere globală de multe zeci de miliarde anual. Cheia succesului constă în reziliența pe termen lung, alocarea de resurse de către decidenții politici și cooperarea internațională.

Voi continua să poziționez cât mai bine MAI și structurile sale în această cooperare și să mențin ritmul acțiunilor de combatere în plan intern.

Mulțumesc, încă o dată, tuturor celor implicați. Eforturile lor salvează vieți și fac România mai sigură și mai curată, inclusiv din această perspectivă.”, Cătălin Predoiu – ministrul Afacerilor Interne.