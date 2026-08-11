Eclipsa de Soare din 12 august, vizibilă din România

179141 – 11082026 – Lumea întreagă se pregătește pentru eclipsa de Soare care va avea loc în data de 12 august va fi vizibilă și din România.

Eclipsa începe miercuri, în jurul orei 20:20, cu faza maximă pe teritoriul României în preajma momentului de apus, 13 minute mai târziu. La noi, acoperirea maximă a Soarelui va fi de 34% pentru orașul Carei și localitățile învecinate.

Puteți urmări eclipsa folosind un filtru de sudură foarte închis la culoare. NU sunt recomandați ochelarii de soare obișnuiți.

Eclipsa totală va fi vizibilă din Groenlanda, Islanda, Portugalia, Spania.

Pe 12 august 2026 se produce o eclipsă de Soare ca va putea fi văzută ca eclipsă parțială dintr-o parte a țării noastre, potrivit Observatorului Astronomic „Amiral Vasile Urseanu”.

Fenomenul va dura o perioadă scurtă de timp, maxim 26 de minute pentru orașul Carei.

Cu cât acoperirea Soarelui va fi mai mică, cu atât fenomenul va dura mai puțin, precizează Observatorul.