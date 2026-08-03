Efectele pe orizontală ale blocajului de la ANCPI: facturi neîncasate, tranzacții întârziate, penalizări fiscale, salarii întârziate

Colegiul Geodezilor cere ANCPI un document care să ateste starea de forță majoră

Efectele pe orizontală ale blocajului de la ANCPI: facturi neîncasate, tranzacții întârziate,...

179091 – 03082026 – Indisponibilitatea sistemelor informatice ale ANCPI riscă să transforme un incident cibernetic într-o criză economică. Lucrările de cadastru nu pot fi recepționate și facturate, tranzacțiile și investițiile sunt întârziate, însă profesioniștii și firmele afectate trebuie să achite în continuare salariile, taxele, creditele și leasingurile, atrage atenția Colegiul Geodezilor din România.

Organizația a transmis Guvernului, Senatului și Camerei Deputaților memorii prin care solicită adoptarea urgentă a unor măsuri pentru limitarea efectelor economice și sociale generate de indisponibilitatea sistemelor informatice ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Activitatea este blocată, dar toate obligațiile au rămas în vigoare

Blocarea serviciilor ANCPI a făcut imposibilă depunerea, recepționarea și valorificarea unui număr semnificativ de lucrări de cadastru, geodezie și topografie. Sunt afectați direct peste 10.000 de profesioniști autorizați și operatori economici din domeniu.

Profesioniștii și societățile comerciale au executat lucrările și au suportat costurile cu personalul, echipamentele, deplasările și materialele, însă nu pot finaliza procedurile administrative și nu pot încasa serviciile prestate.

În același timp, obligațiile fiscale, salariale, bancare și contractuale continuă să producă efecte. Firmele trebuie să plătească salarii, contribuții, taxe, credite și leasinguri, deși nu își pot factura lucrările din motive complet independente de voința lor.

Menținerea acestei situații poate conduce la incapacități de plată, disponibilizări, suspendarea activității unor operatori economici și blocarea investițiilor.

Colegiul Geodezilor solicită măsuri urgente

Prin memoriile transmise Guvernului și Parlamentului, Colegiul Geodezilor din România solicită:

emiterea de către ANCPI a unui document oficial care să confirme perioada de indisponibilitate a sistemelor și caracterul neimputabil al întârzierilor;

prelungirea de drept a termenelor administrative și contractuale;

suspendarea penalităților, sancțiunilor și a celorlalte forme de răspundere pentru întârzierile produse de blocaj;

amânarea, fără dobânzi și penalități, a obligațiilor fiscale și a contribuțiilor aferente salariilor;

instituirea unei scheme temporare de sprijin pentru profesioniștii și firmele care înregistrează diminuări semnificative ale veniturilor;

acordarea unor perioade de grație și facilități pentru creditele bancare și contractele de leasing;

implementarea urgentă a unor proceduri alternative de depunere și procesare a documentațiilor;

elaborarea unui plan național pentru recuperarea activității restante după reluarea funcționării sistemelor;

constituirea unui grup de lucru operativ cu participarea Guvernului, Ministerului Dezvoltării, ANCPI, Parlamentului, Colegiului Geodezilor și organizațiilor profesionale reprezentative.

Blocajul afectează întreaga economie, nu doar activitatea geodezilor

Fără documentațiile cadastrale și serviciile de publicitate imobiliară nu pot fi finalizate numeroase tranzacții imobiliare, credite ipotecare, autorizații de construire, investiții publice și private sau lucrări de infrastructură.

Sunt afectate activitățile notarilor publici, arhitecților, proiectanților, executorilor judecătorești, dezvoltatorilor imobiliari, instituțiilor financiar-bancare și autorităților publice.

Blocarea sistemelor ANCPI nu mai poate fi tratată ca o simplă problemă tehnică internă. Efectele se propagă asupra pieței imobiliare, construcțiilor, creditării, investițiilor, infrastructurii, administrației publice și veniturilor bugetare.

Fiecare zi de întârziere amplifică pierderile și extinde blocajul către alte profesii, instituții și domenii economice.

Nu solicităm privilegii, ci măsuri proporționale cu amploarea crizei

”Nu solicităm privilegii pentru profesioniștii din domeniu. Solicităm măsuri temporare, concrete și proporționale cu amploarea situației, astfel încât indisponibilitatea unui serviciu public esențial să nu conducă la falimente, disponibilizări și blocarea investițiilor.

Profesioniștii și operatorii economici nu pot fi obligați să suporte singuri toate consecințele unui incident care nu le este imputabil, în timp ce termenele, taxele, ratele și celelalte obligații continuă să curgă.

Intervenția autorităților nu reprezintă doar o măsură de sprijin pentru domeniul cadastrului, geodeziei și topografiei. Este necesară pentru protejarea întregului circuit economic și administrativ dependent de serviciile cadastrale și de publicitate imobiliară.

Colegiul Geodezilor din România solicită Guvernului și Parlamentului analizarea cu maximă celeritate a măsurilor propuse și intervenția imediată pentru limitarea prejudiciilor deja produse și prevenirea extinderii acestora asupra economiei și cetățenilor.

Colegiul Geodezilor din România își exprimă disponibilitatea de a participa la identificarea și implementarea soluțiilor tehnice, administrative și legislative necesare”, arată organizația.