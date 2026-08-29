Elevii români au obţinut nouă medalii la Olimpiada Internaţională „Ştiinţele Pământului”

179272 – 29082026 – 4 medalii de aur, 2 de argint și 3 de bronz pentru elevii români, la probele individuale și pe echipe ale Olimpiadei Internaționale „Științele Pământului” (IESO)

Lotul României, format din patru elevi, a obținut medalii de aur, argint și bronz la cea de-a XIX-a ediție a Olimpiadei Internaționale „Științele Pământului” (IESO).

Probe individuale

Alexandru NIȚĂ-DOMINTE, Colegiul Național „Ferdinand I” Bacău, medalie de argint;

Victor-Andrei PĂUN, Colegiul Național „Mihai Viteazul” Ploiești, medalie de bronz.

Probe desfășurate în echipe internaționale

International Team Field Investigation (ITFI), probă practică

Denisa-Georgina BANU, Colegiul Național „Bogdan Petriceicu Hasdeu”, și Victor-Andrei PĂUN au obținut medalii de aur alături de echipele din care au făcut parte;

Alexandru NIȚĂ-DOMINTE a obținut medalia de argint alături de echipa sa;

Alexandru-Ioan JICU, Colegiul Național „Gheorghe Vrânceanu”, a obținut medalia de bronz alături de echipa sa.

Earth System Project (ESP), concurs de postere realizate în echipe internaționale

Alexandru-Ioan JICU și Victor-Andrei PĂUN au obținut medalii de aur alături de echipele lor;

Alexandru NIȚĂ-DOMINTE a obținut medalia de bronz alături de echipa sa.

Competiția s-a desfășurat în perioada 20-27 august 2026, la Torino, Italia.

Lotul României a fost însoțit de Cătălina Șerban, inspector școlar pentru geografie în cadrul Inspectoratului Școlar al Municipiului București, și Roxana Diaconu, profesoară de geografie la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” București.