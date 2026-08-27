MOBEX București–Ilfov 2026: Rezerviștii vor fi chemați la exercițiul de mobilizare în octombrie

MOBEX București–Ilfov 2026: Rezerviștii vor fi chemați la exercițiul de mobilizare în...

179251 – 27082026 – În perioada 5-12 octombrie 2026 va avea loc Exercițiul „MOBEX București – Ilfov 26” pentru verificarea stadiului pregătirii populației pentru apărare.

O parte dintre rezerviștii cu domiciliul în municipiul București și județul Ilfov se vor prezenta la unitățile stabilite doar la data înscrisă în ordinul de chemare pentru a participa, pe durata unei zile, la secvențe de pregătire.

Ordinele pentru chemarea rezerviștilor vor fi înmânate de reprezentanți ai MAI.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 446/2006, rezerviștii au obligația să participe la antrenamentele și exercițiile de evaluare a rezervei. De asemenea, angajatorii au obligația de a asigura prezența rezerviștilor salariați prin acordarea unui concediu suplimentar plătit, cu durata de o zi, în baza adeverinței eliberate de centrul militar.

Exercițiile de tip MOBEX se planifică și se organizează în fiecare an, vizând, în principiu, până la zece județe. În cadrul MOBEX-urilor este verificat modul de realizare a completării cu resurse umane și materiale a structurilor cu atribuții în domeniul apărării și securității naționale.

Ultimul exercițiu de mobilizare în municipiul București și județul Ilfov a avut loc anul trecut și a inclus, pentru minimizarea impactului socio-economic, doar o parte dintre unitățile dislocate în Capitală și județul Ilfov.

Anul acesta sunt planificate unitățile militare care nu au fost verificate în cadrul exercițiului de mobilizare MOBEX B-IF-25.

Acest tip de exercițiu caracter de rutină.