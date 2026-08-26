Explicații fără explicații

Lui Bolojan nu i se pare anormal să se întâlnească în biroul altui demnitar cu șefa CCR

179241 – 26082026 – Premierul demis Ilie Bolojan a declarat, marți seară la Digi24, că nu vede nicio problemă în întâlnirea pe care a avut-o cu Simina Tănăsescu, președintele CCR, câteva zile înainte de decizia Curții pe marginea legii integrității. Bolojan a calificat decizia Senatului de a investiga acest subiect, în următoarele două săptămâni, printr-o comisie specială, drept „acțiune de tip politic” și a spus că ”în funcție de acțiunile acesteia” va decide dacă merge la audieri (n.r. – nu ar fi prima oară când Ilie Bolojan nu se prezintă în fața Parlamentului pentru explicații).

Lui Bolojan nu i se pare nimic nelalocul lui că s-a întâlnit în biroul președintelui Senatului, (nr. 2 în Stat) în absența acestuia, cu un alt înalt demnitar al Statului, menționând și faptul că astfel de întrevederi cu șefii instituțiilor fac parte din activitatea sa.

„În această funcție m-am întâlnit, de când sunt premier, cu toți conducătorii de instituții din România, poate nu cu cei de astăzi, dar cu cei de anul trecut, de exemplu, cu siguranță de la toate instituțiile. Întotdeauna nu ai de discutat aspectele care țin de problemele de care se ocupă, ci componentele administrative, componenta de responsabilitate, fiecare responsabil având nu doar competențe strict profesionale, ci și competențe de administrare. Acestea au fost subiectele care au fost discutate și aceste întâlniri sunt normale, nu văd niciun fel de problemă”, a spus Bolojan.

În acest context, se pune întrebarea : au existat și alte asemenea întâlniri, în alte birouri, în absența titularilor respectivelor birouri ? De exemplu, în biroul președintelui Camerei Deputaților. Precizăm faptul că de spațiile ocupate de CCR este responsabil secretariatul general al Camerei Deputaților.

Se mai pune întrebarea : În biroul lui Ilie Bolojan, de la Palatul Victoria, au avut sau pot avea loc întâlniri între diverși demnitari, în absența premierului?! Nu credem că premierul ar fi de acord cu așa ceva.

De asemenea, premierul demis a apărut aseară la Digi 24 și pentru a da explicații în legătură cu o altă întâlnire care a avut loc în biroul său, cea cu omul de afaceri Fănel Bogos, în acest caz fiind pusă sub acuzare de DNA Iași, Cristina Trăilă, secretar general adjunct al Guvernului.

Bolojan nu a exclus ca în acest caz să fie citat, la rându-i, de DNA și a precizat că îi va cere explicații Cristinei Trăilă. (n.r. – conform premierului, întâlnirea ar fi trebuit să aibă loc miercuri dimineață, la orele 8).