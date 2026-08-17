Foști ambasadori ai SUA în România cer Washingtonului să-i reanalizeze viza lui George Simion. AUR spune că e politică

Foști ambasadori ai SUA în România cer Washingtonului să-i reanalizeze viza lui...

179173 – 17082026 – Doi foști ambasadori ai Statelor Unite la București, Adrian Zuckerman și Mark Gitenstein, alături de James S. Gilmore III, fost guvernator al statului Virginia și fost ambasador al SUA la OSCE, Ronald Gidwitz, fost ambasador al SUA în Belgia, și jurnalistul Sabin Gherman cer administrației americane să reanalizeze dacă George Simion ar trebui să beneficieze în continuare de viză pentru SUA, semnalează spotmedia.

Solicitarea apare într-un articol de opinie publicat de The Jerusalem Post, intitulat „Cât valorează memoria Holocaustului? Mai puțin decât o viză americană pentru George Simion?”.

Semnatarii cer administrației americane să reanalizeze dacă activitatea lui George Simion și a AUR este compatibilă cu valorile apărate de Statele Unite și dacă liderul AUR ar trebui să beneficieze în continuare de viză americană.

„De ce are George Simion viză pentru SUA?”

Autorii pornesc de la rolul asumat de Statele Unite în păstrarea memoriei Holocaustului și combaterea antisemitismului.

„Antisemitismul nu este doar o altă opinie politică. Este o ideologie distructivă, cu o istorie tragică unică”, afirmă aceștia.

Ei avertizează că extremismul devine periculos înainte de a se transforma în violență: „Holocaustul nu a început cu camerele de gazare. A început cu vorbe, scuze, normalizare și disponibilitatea liderilor politici și a cetățenilor obișnuiți de a tolera idei care nu ar fi trebuit tolerate niciodată.”

Din această perspectivă, semnatarii întreabă de ce George Simion „continuă să beneficieze de privilegiul unei vize americane”, în condițiile în care activitatea sa politică a provocat îngrijorări în rândul istoricilor, organizațiilor evreiești și observatorilor democrației.

„Nu este o problemă de drepturi. Întrebarea este dacă Statele Unite ar trebui să acorde privilegiul intrării unor persoane ale căror conduită, retorică și asocieri politice par fundamental incompatibile cu valorile americane”, se arată în articol.

Imaginea proamericană și pozițiile favorabile Kremlinului

Autorii susțin că George Simion a încercat să se prezinte drept un politician proamerican, apropiat de mișcarea MAGA, dar că mai multe dintre pozițiile sale contrazic această imagine.

Ei afirmă că retorica liderului AUR a preluat frecvent teme favorabile Kremlinului și că acesta a evitat să condamne fără echivoc agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei și crimele comise asupra civililor, inclusiv transferarea forțată a copiilor ucraineni.

Semnatarii invocă și opoziția AUR, în martie 2026, față de desfășurarea temporară în România a unor mijloace militare americane, inclusiv avioane de realimentare. Ei arată, de asemenea, că Simion s-a opus măsurilor care ar fi permis interceptarea dronelor rusești intrate în spațiul aerian românesc.

„Ce anume este proamerican în a te opune desfășurărilor militare americane, a respinge măsurile împotriva incursiunilor rusești și a promova în mod repetat poziții care se aliniază intereselor Kremlinului?”, întreabă autorii.

Textul amintește și că George Simion are interdicție de intrare în Republica Moldova și Ucraina și menționează acuzațiile fostului ministru moldovean al Apărării Anatol Șalaru, potrivit cărora liderul AUR ar servi interesele Rusiei. Simion a respins în repetate rânduri asemenea acuzații.

Acuzațiile privind antisemitismul din AUR

Articolul trece apoi la relația AUR cu trecutul fascist și antisemit al României.

Autorii arată că partidul a tolerat, promovat sau păstrat în apropierea sa persoane care i-au elogiat pe Corneliu Zelea Codreanu, Ion Antonescu și alte figuri asociate Mișcării Legionare și regimului responsabil pentru uciderea a sute de mii de evrei și romi.

„Criticii au indicat lideri și reprezentanți ai partidului care au glorificat membri ai Mișcării Legionare, au atacat inițiativele de păstrare a memoriei Holocaustului, l-au insultat pe Elie Wiesel, au contestat legile împotriva fascismului și antisemitismului și au participat la evenimente asociate simbolisticii legionare”, afirmă semnatarii.

Ei menționează și încercări de reabilitare a imaginii lui Nicolae Ceaușescu, discursuri îndreptate împotriva minorităților și muncitorilor străini și prezentarea legislației împotriva extremismului drept discriminatorie sau antiromânească.

Un caz prezentat separat este cel al senatorului Sorin Lavric, unul dintre liderii AUR.

„El și-a folosit poziția din Senatul României pentru a elogia figuri asociate Mișcării Legionare fasciste, a promovat vechea teză a «iudeo-bolșevismului», a pus sub semnul întrebării credibilitatea supraviețuitorului Holocaustului și laureatului Nobel Elie Wiesel și i-a atacat pe reprezentanții comunității evreiești din România”, scriu autorii.

În opinia lor, toate aceste declarații și acțiuni provoacă îngrijorări privind raportarea AUR la memoria Holocaustului, antisemitism și valorile democratice.

Semnatarii solicită Statelor Unite să reanalizeze dacă George Simion ar trebui să beneficieze în continuare de dreptul de intrare în țară.

„Statele Unite ar trebui să reanalizeze cu atenție dacă activitatea lui George Simion – și activitatea mișcării pe care o conduce – este compatibilă cu valorile pe care America încearcă să le apere și dacă el ar trebui să beneficieze de privilegiul unei vize americane”, se arată în finalul articolului.

Răspunsul AUR : Un gest politic

Petrișor Peiu, prim-vicepreședinte al AUR, a declarat la B1 TV că demersul celor patru foști oficiali americani de a cere retragerea vizei americane a lui George Simion, președintele AUR, este „un gest politic în sprijinul unor partide din România”.

„Cred că dânșii dacă vreau să ceară așa ceva, puteau să o facă în mod instituțional, să se adreseze instituțiilor abilitate din Statele Unite să acorde sau să respingă o viză sau să întrerupă valabilitatea. Așa, ce au făcut ei, e un act politic. Încearcă să suplinească ce nu fac partidele pe care dânșii le-au sprijinit România. Un act politic, un gest politic în sprijinul unor partide din România. Dacă voiau să facă un gest administrativ, puteau să-l facă simplu și direct. Nu știu dacă l-au făcut sau nu. Eu vă spun ce se vede”, a reacționat Petrișor Peiu, pentru B1 TV.