179128 – 09082026 – În contextul aniversării de anul acesta a Grădinii Botanice din Iași, prima instituție de acest gen din România, Romfilatelia și Poșta Română introduc în circulaţie luni, 10 august 2026, emisiunea de mărci poștale Grădina Botanică „Anastasie Fătu” a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 170 de ani.

Realizată în premieră, emisiunea filatelică, alcătuită din patru mărci poștale, o coliță dantelată și un plic „prima zi”, prezintă, într-o frumoasă paletă cromatică, plante reprezentative regăsite în patrimoniul acestei instituții emblematice pentru metropola ieșeană.

Grădina Botanică a Universiăţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, înfiinţată la 10 august 1856, poartă numele fondatorului său, medicul Anastasie Fătu, începând cu luna octombrie a anului 1996. Este prima grădină botanică universitară românească și, în același timp, cea mai mare din ţară, unică prin numărul mare de specii vegetale și prin măsurile speciale de conservare aplicate.

Sloganul, Știință și cultură pentru natură, definește misiunea Grădinii Botanice „Anastasie Fătu” din Iași, considerată o instituţie unică la nivel regional, reprezentativă prin valoarea și recunoașterea rezultatelor, atât pe plan naţional, cât și internaţional.

Caracterul unic al Grădinii Botanice din Iași este conferit de valoarea patrimonială remarcabilă a colecţiilor știinţifice și de secţia destinată persoanelor cu dizabilități de vedere, unde speciile de plante, bogate în uleiuri eterice, sunt prevăzute cu explicaţii în alfabetul Braille.

Pe timbrul cu valoarea nominală de 3,50 lei este redată specia Rosa „Double Delight” , care face parte din grupa trandafirilor Tea Hybrid, reuniţi în familia Rosaceae.

Prezintă calităţi ornamentale deosebite prin florile mari, puternic parfumate, ce apar continuu pe tot parcursul sezonului de înflorire.

Este unul dintre cei mai cunoscuți, premiaţi și cultivați hibrizi de trandafiri din întreaga lume, care se găsește în colecţia din secţia Rosarium a Grădinii Botanice din Iași.

Pe timbrul cu valoarea nominală de 6 lei este redată planta Anemone hupehensis, denumită popular anemonă japoneză, o specie din familia Ranunculaceae, cu origine în centrul și sud-vestul Chinei, dar cultivată în Japonia de foarte mult timp.

Prezintă flori simple, în formă de cupă, mari, (5-7 cm diametru), de culoare alb-roz până la roz-mov pal.

În Grădina Botanică din Iași, această specie este aclimatizată în secţiile Biologică, respectiv Fitogeografică.

Pe timbrul cu valoarea nominală de 11 lei este ilustrată Passiflora quadrangularis, o specie de floarea pasiunii din familia Passifloraceae ce crește în mod natural în diverse regiuni ale Americii Centrale, Columbia și Brazilia, unde poate fi întâlnită până la altitudini de până la 2.500 de metri.

Este o liană robustă cu tulpini ce pot depăși 10 m lungime, ce preferă zonele tropicale umede. Prezintă flori de o frumusețe extravagantă, caracterizate de o corolă cu diametrul de până la 12 cm. Prezintă proprietăţi medicinale. Se înmulțește vegetativ (prin butași) sau semințe, fiind cultivată în Grădina Botanică din Iași în Complexul de Sere.

Pe timbrul cu valoarea nominală de 16 lei este ilustrată Paeonia tenuifolia, cu denumirea populară de bujor de stepă, este un element continental, relict postglaciar, din familia Paeoniaceae, cu areal întins din sud-estul Europei până în Kazakhstan. În România poate fi întâlnită în pajiști stepice, uscate, pe coaste însorite și pietroase, în Dobrogea, sudul Moldovei, sud-vestul Banatului și în Rezervaţia Naturală de la Zau de Câmpie (judeţul Mureș).

În Grădina Botanică din Iași această specie este aclimatizată în secţiile Flora și Vegetaţia României, Ornamentală, Fitogeografică, Biologică, Sistematică și Dendrarium.

Este o specie perenă, ce poate atinge 50 de cm înălţime, cu frunze divizate și flori de culoare roșu intens, de 6 – 8 cm în diametru.

Specia este foarte rară, la limita de vest a arealului mondial. Este considerată critic periclitată din cauza populaţiilor reduse și influenţei antropice. Prezintă proprietăţi medicinale și valoare ornamentală deosebită.

Pe colița dantelată a emisiunii, în timbrul cu valoarea nominală de 32 lei este redat portretul fondatorului Anastasie Fătu, iar pe manșetele coliței, alături de un detaliu peisagistic, sunt redate două specii: Fritillaria montana și Campanula carpatica.

Fritillaria montana este o specie de lalea pestriţă din familia Liliaceae care crește prin rariști de pădure, tufișuri, și coaste pietroase.

Este o plantă perenă, spectaculoasă, cu florile la maturitate campanulate. Culoarea florilor variază de la purpuriu – brun închis până la galben, cu un desen caracteristic în formă de șah.

Este o specie rară în flora României, vulnerabilă din cauza pierderii habitatului, fiind aclimatizată în Grădina Botanică în secţiile Flora și Vegetaţia României, respectiv Sistematică.

Camapanula carpatica este o specie rară de cădelniţă sau clopoţei, care face parte din familia Campanulaceae, endemică pentru Munţii Carpaţi. Specia este reprezentată pe sigla Grădinii Botanice din Iași, înregistrată la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci cu drept de proprietate intelectuală a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Se întâlnește din etajul montan până în zone subalpine, pe substrat calcaros. Se dezvoltă pe stânci, grohotișuri și soluri scheletice.

Planta prezintă flori solitare sau grupate, cu corola mare, larg campanulată, de culoare intens violetă, albastră și uneori albă.

Este o specie decorativă prin flori, habitus și exigenţe ecologice ce permit cultivarea pe stâncării calcaroase, fiind aclimatizată în Grădina Botanică în secțiile Flora și Vegetația României, respectiv Biologică.