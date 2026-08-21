Hidroelectrica, în căutare de soluții pentru ca România să importe cât mai puțină electricitate

Hidroelectrica, în căutare de soluții pentru ca România să importe cât mai...

179202– 21082026 – Hidroelectrica, Transelectrica și DEO Oltenia au participat joi 20 august 2026 la o serie de teste în regim de pompaj la Centrala Hidroelectrică Frunzaru, parte a amenajării hidroenergetice de pe Oltul Inferior.

Demersul are ca obiectiv evaluarea, în condiții normale de funcționare, a parametrilor tehnici și a aspectelor comerciale asociate operării în regim de pompaj.

Testele vizează analizarea comportamentului instalațiilor în acest regim de funcționare, colectarea și evaluarea datelor necesare fundamentării unei eventuale utilizări a soluției de pompaj. În paralel cu evaluarea tehnică, sunt analizate implicațiile comerciale și condițiile în care acest tip de operare ar putea fi valorificat în mod eficient.

În acest context, analiza are în vedere inclusiv posibilitatea aplicării rezultatelor și experienței dobândite la nivelul centralelor hidroelectrice de pe Oltul Inferior, respectiv CHE Ipotesti, CHE Drăgănești, CHE Frunzaru și CHE Rusănești.

În urma probelor tehnologice s-a ajuns la concluzia că funcționarea hidroagregatelor în regim de pompă se poate realiza în condiții normale de funcționare.

În etapa următoare, analiza va fi concentrată asupra condițiilor economice de funcționare în regim de pompaj, inclusiv asupra oportunităților de valorificare comercială a acestei modalități de operare și a condițiilor în care aceasta poate aduce beneficii sistemului energetic.

Prin această inițiativă, Hidroelectrica continuă demersurile de analizare și valorificare a unor soluții tehnologice care pot contribui la creșterea flexibilității sistemului energetic, la eficientizarea utilizării infrastructurii existente și la consolidarea rolului hidroenergiei în asigurarea unui sistem energetic sigur și flexibil.

Hidroelectrica, cel mai mare producător de energie verde din România, operează 187 de hidrocentrale cu o capacitate totală de 6,3 GW și deține un parc eolian cu o putere instalată de 108 MW, acoperind și 13,9% din piața concurențială de energie electrică din țară.