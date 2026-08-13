IGSU: Măsuri dispuse în contextul wekendului sărbătorii Adormirii Maicii Domnului

179159 – 13082026 – Acest sfârșit de săptămână se preconizează a fi unul dintre cele mai aglomerate din această vară, fiind așteptat un număr mare de persoane în special în zona de litoral, dar și în stațiunile montane și alte zone turistice, ceea ce poate avea drept consecință creșterea riscului de apariție a evenimentelor care pot genera situații de urgență.

În următoarele zile, aproximativ 4.500 de pompieri sunt pregătiți să intervină, zilnic, pentru acordarea asistenței medicale de urgență, stingerea incendiilor și salvarea persoanelor din medii ostile vieții.

Pentru a evita evenimentele deosebite, un accent important est reprezentat de prevenirea situațiilor care pot pune în pericol viața sa bunurile turiștilor. Încă de la începutul sezonului estival au fost derulate controale de prevenire la unități de turism și de agrement, obiective din domeniul alimentației publice, cu prioritate la cele la care se înregistrează un număr mare de turiști sau la care au fost constatate, pe timpul verificărilor anterioare, deficiențe privind securitatea la incendiu. De asemenea, s-au avut în vedere și construcțiile sau amenajările destinate pentru organizări de concerte, festivaluri sau spectacole, târguri tematice, campinguri, tabere școlare sau alte spații cu caracter sezonier.

Numai în lunile iunie și iulie, la nivel național, pompierii au desfășurat 5.717 controale, în urma cărora au fost aplicate 16.636 avertismente și 3.872 amenzi, în cuantum de aproape 25 milioane lei.

În urma acțiunilor de control, pentru opt obiective din județele Arad, Constanța, Călărași, Harghita, Neamț, Vaslui (șase obiective din categoria turism, unul din categoria alimentație publică – restaurant, iar unul din categoria comerț – magazin) s-a dispus măsura complementară de oprire a funcționării ori utilizării pentru încălcarea gravă a cerinței de securitate la incendiu în ceea ce privește periclitarea vieții ocupanților și forțelor de intervenție prin neasigurarea condițiilor de evacuare în caz de incendiu, neechiparea cu instalații de detectarea, semnalizare, alarmare și de stingere a incendiilor.

În plan operațional, pompierii pot interveni cu peste 4.000 de mijloace tehnice, dintre care aproape 900 echipaje de stingere, peste 110 de mașini de descarcerare, precum și mai bine de 430 de echipaje SMURD care încadrează autospeciale pentru transport victime multiple, ambulanțe de prim ajutor și terapie intensivă mobilă, precum și ambulanțe pentru transport neonatologic.

Reamintim faptul că, începând cu sfârșitul lunii iunie, pentru creșterea gradului de siguranță a turiștilor care aleg să-și petreacă vacanța pe litoral, în zonele cu afluență mare de persoane din județul Constanța, au fost operaționalizate 24 puncte de lucru temporare, dintre care 11 încadrate cu mașini de stingere a incendiilor, 7 puncte dedicate acordării măsurilor de prim ajutor, iar 6 puncte dotate cu ambarcațiuni și scafandri pentru misiunile de salvare acvatică.

O atenție deosebită este acordată și eficientizării misiunilor de răspuns la situații ce pot apărea pe autostrada A2. Astfel, în fiecare weekend, în perioada sezonului estival, mai multe echipaje de pompieri asigură intervenţiile în situații de urgență (inclusiv cele medicale) pe tronsoane prestabilite, cu personal și tehnică din cadrul ISU Călărași, ISU Ialomiţa şi ISU Bucureşti-Ilfov. Totodată, pe drumul național DN 7C – Transfăgărășan, ISU Argeș a operaționalizat un punct de lucru temporar pe raza localității Arefu, încadrat cu o ambulanță SMURD, pentru asigurarea intervenției rapide în zonele cu acces dificil și trafic turistic intens.

De asemenea, având în vedere că, în contextul Sărbătorii Adormirea Maicii Domnului, în mai multe zone din țară sunt organizate pelerinaje și slujbe religioase unde este așteptată participarea unui număr mare de credincioși, pompierii vor monitoriza evenimentele respective pentru asigurarea prevenirii și gestionării eventualelor situații de urgență care pot apărea.

Întrucât, în acest weekend, mulți oameni aleg să își petreacă timpul în aer liber, reamintim câteva reguli simple pentru evitarea situațiilor care le pot pune viața în pericol.

O primă măsură foarte importantă: Arderea miriștilor sau vegetației este strict interzisă. Utilizarea focului sau prepararea hranei în locuri cu pericol de incendiu și pe timp de vânt puternic este, de asemenea, interzisă. În cazul incendiilor de vegetație uscată, flăcările se întind cu repeziciune pe o suprafață foarte mare, iar pompierii depun un efort considerabil pentru a opri propagarea arderii.

O altă măsură de care trebuie să țineți cont în următoarea perioadă este referitoare la scăldat. Nu vă puneți viața în pericol, înotați doar în locuri special amenajate! În această vară s-au produs multe situații în care curentul puternic, adâncimea apei și teribilismul au stat la baza unui scenariu tragic. Condițiile de înot pot fi imprevizibile în râuri, iazuri, lacuri sau în mare. Chiar și persoanele care înoată bine pot obosi, pot avea crampe musculare sau pot fi prinse într-un curent de apă.

Mai multe informații despre modul de comportare în cazul producerii unor situații de urgență pot fi obținute prin accesarea platformei naționale de pregătire în situații de urgență fiipregatit.ro sau prin intermediul aplicației de mobil DSU.