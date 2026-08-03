IGSU: Peste 2.300 de hectare de teren mistuite în doar trei zile

179092 – 03082026 – Pe parcursul zilelor de vineri, sâmbătă și duminică (31 iulie – 02 august), salvatorii au gestionat, la nivel național, peste 5.400 de situații de urgență, intervenind cu promptitudine pentru protejarea vieții și a bunurilor.

În această perioadă, pompierii s-au confruntat cu 513 incendii, iar din totalul acestora, 373 au reprezentat arderi necontrolate, suprafața de teren afectată fiind mai mare de 2.300 ha!

Arderea vegetației uscate este interzisă! Nerespectarea prevederilor legale privind interzicerea arderii miriștilor, turbăriilor, litierelor pădurii, stufului sau vegetației ierboase constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 7.500 lei la 15.000 lei pentru persoane fizice, iar pentru persoanele juridice de la 50.000 lei la 100.000 lei.

În perioada 15 iulie – 15 octombrie, IGSU desfășoară la nivel național campania de informare și prevenire „NU APRINDE PERICOLUL! ARDEREA VEGETAȚIEI USCATE ESTE INTERZISĂ!”, prin care transmite câteva recomandări esențiale:

❗nu incendiați vegetația uscată, miriștile sau resturile vegetale;

❗respectați legislația care interzice arderea vegetației uscate;

❗nu aruncați la întâmplare țigări, chibrituri sau alte obiecte aprinse;

❗supravegheați permanent orice sursă de foc și stingeți-o complet înainte de a părăsi zona;

❗în cazul izbucnirii unui incendiu, apelați de urgență numărul 112.

Pe lângă intervențiile pentru stingerea incendiilor, în acest weekend, s-au înregistrat peste 4.200 de solicitări pentru acordarea măsurilor de prim ajutor în urma cărora 4.227 de persoane aflate în dificultate au fost asistate medical.

Concomitent cu aceste tipuri de misiuni, colegii noștri au gestionat 667 de situații pentru salvarea persoanelor și animalelor din medii ostile vieții și 25 cazuri pentru extragerea victimelor blocate în autoturisme avariate.

De asemenea, în această perioadă, datorită răspunsului eficient furnizat de către echipajele operative pe durata misiunilor desfășurate, 39 de persoane aflate în situații critice au fost salvate.

În ceea ce privește avertizarea populației, în ultimele 3 zile, au fost transmise 41 de mesaje prin intermediul sistemului RO-ALERT pentru informarea cetățenilor și luarea măsurilor de autoprotecție, cele mai multe dintre acestea semnalând prezența animalelor periculoase.