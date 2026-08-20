Încă o încercare la Cotroceni

179194 – 20082026 – Președintele Nicușor Dan se va întâlni joi, la Palatul Cotroceni, cu liderii partidelor din fosta coaliție guvernamentală și cu miniștrii Finanțelor și Investițiilor și Proiectelor Europene, pentru a discuta despre stadiul proiectelor finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Potrivit Administrației Prezidențiale, întâlnirea, care va fi pe tema stadiului implementării proiectelor PNRR în condițiile termenului de 31 august 2026, va începe la ora 14.00.

La consultări vor participa președintele PSD – Sorin Grindeanu, președintele PNL – Ilie Bolojan, președintele USR – Dominic Fritz, președintele UDMR – Kelemen Hunor, ministrul Finanțelor – Alexandru Nazare, și ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru.

Săptămâna aceasta, preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat că proiectul de lege al salarizării unitare nu a ajuns în Parlament, în condiţiile în care termenul pentru adoptarea acestuia este sfârşitul lunii august.

România este contracronometru pentru o nouă lege a salarizării care să se încadreze în termenii PNRR. Reforma, amânată de mai mulţi ani, este condiție pentru deblocarea a 770 de milioane de euro. Guvernul trebuie să obțină acordul politic și votul Parlamentului până pe 26 august, iar noua lege să fie promulgată cel târziu pe 31 august.