Încă un conflict de muncă în numele scăderi deficitului bugetar

179192– 20082026 – Consiliul Sindicatului Oil Terminal declanșează conflictul colectiv de muncă începând cu 24 august 2026. Negocierile colective au eșuat din cauza refuzului guvernului de a aproba memorandumul pentru o creștere salarială de 6,5% la nivelul companiei (sub rata actuală a inflației), prevăzut de cadrul legislativ.

Decizia a fost adoptată după încheierea ultimei runde de discuții cu conducerea societății și la finalul unei perioade de amânare de 50 de zile. În acest interval, reprezentanții sindicali au realizat demersuri la nivelul Ministerului Energiei, CJ Constanța și Instituției Prefectului – Județul Constanța pentru deblocarea memorandumului privind majorarea salarială.

CNS Cartel ALFA este solidară cu membrii Sindicatului Oil Terminal în demersul legitim pentru apărarea drepturilor salariaților.

”Considerăm că guvernul interimar dă dovadă de obtuzitate și de lipsă de simț economic. Cu pretextul reducerii deficitului și în numele unei așa-zise eficiențe economice, autoritățile împing la extrem un conflict de muncă care ar putea provoca prejudicii semnificativ mai mari decât bugetul necesar pentru a asigura menținerea puterii de cumpărare a salariilor din companie. Așa cum am arătat anterior, acordarea prevederilor din memorandum ar presupune o cheltuială suplimentară de aproximativ 4 milioane de lei până la sfârșitul anului, în timp ce declanșarea unei greve de cinci zile poate produce un prejudiciu estimat la peste 6,5 milioane de lei.

Dacă introducem în ecuație și efectele indirecte asupra întregului lanț de aprovizionare cu produse petroliere, funcționarea rafinăriilor și securitatea energetică a României, într-un context deja sensibil pentru sectorul energetic, fără a mai discuta despre demotivarea angajaților și descurajarea performanței, atunci prejudiciul este cu mult mai amplu decât presupusele ”economii” la buget”, arată CNS Cartel Alfa.