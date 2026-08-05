Începe să funcționeze Fondul european de extindere

179101 – 05082026 – Comisia Europeană a finalizat etapele juridice finale pentru instituirea Fondului Scaleup Europe , care va începe să stimuleze întreprinderile europene în curs de extindere să se dezvolte mai rapid și să concureze la nivel mondial, obiectivul inițial fiind de 5 miliarde de euro.

Fondul Scaleup Europe este instituit ca parte a Fondului Consiliului European pentru Inovare. Firma de investiții în societăți necotate EQT și-a asumat rolul de administrator de investiții și este în prezent împuternicită să ia decizii de investiții în mod independent și în condițiile pieței. EQT a fost selectat printr-un proces deschis și competitiv.

Fondul este acum în măsură să funcționeze la capacitate maximă, investind direct în principalele întreprinderi europene în curs de extindere.

Primele investiții sunt așteptate în următoarele săptămâni. Fondul va sprijini întreprinderile care se extind în domenii tehnologice critice, inclusiv inteligența artificială, tehnologiile cuantice, biotehnologia și tehnologiile curate.

Grupul de investitori fondatori reunește o coaliție de parteneri publici și privați, inclusiv Novo Holdings, EIFO (Fondul de Export și Investiții al Danemarcei), CriteriaCaixa, Santander/Mouro Capital, Fondazione Compagnia di San Paolo împreună cu Intesa Sanpaolo și Fondazione Cariplo, APG Asset Management în numele fondului de pensii olandez ABP, Wallenberg Investments și Allianz, alături de Comisie. Colectarea de fonduri va continua cu scopul de a atinge obiectivul de aproximativ 5 miliarde de euro.

Investițiile UE în fond sunt susținute de Orizont Europa, cel mai mare program de cercetare din lume.