Isărescu: Criza energetică ar putea duce inflația peste nivelul prognozat dacă situația nu se calmează

Isărescu: Criza energetică ar putea duce inflația peste nivelul prognozat dacă situația...

179161 – 13082026 – Guvernatorul BNR, Mugur Isărescu, a avertizat că actuala criză energetică ar putea duce la o creștere a inflației peste nivelul prognozat, dacă situația nu se stabilizează.

Întrebat, în cadrul prezentării noului Raport trimestrial asupra inflației, în ce măsură evoluția prețurilor la energie ar putea influența prognoza Băncii Naționale, Isărescu a răspuns că riscul există.

„Bineînțeles că ar putea, dacă lucrurile nu se calmează”, a declarat guvernatorul BNR.

Isărescu a încercat însă să tempereze perspectiva unei crize prelungite și a subliniat că evoluțiile meteorologice pot contribui la ameliorarea situației, în special în ceea ce privește producția de energie hidro.

„A plouat mai puțin, e secetă, e clar că Dunărea a scăzut. Bănuiesc că se iau măsurile necesare. Nu bănuiesc, urmăresc ceea ce apare în presă, deciziile Guvernului de compensare și tot așa”, a spus guvernatorul BNR.

Isărescu a făcut referire și la specificul climatic al României și s-a declarat optimist că ploile de toamnă ar putea contribui la îmbunătățirea situației.

„Fiind un cunoscător din tinerețe al geografiei din România, știu că toamna plouă, așa că probabil că și la noi va ploua. Va ploua și prin centrul Europei și o să ne mai liniștim, ne mai și răcorim puțin”, a afirmat Mugur Isărescu.

Guvernatorul BNR a recunoscut însă că o eventuală prelungire a problemelor energetice va avea un impact asupra inflației.

„E clar că va influența inflația”, a concluzionat Isărescu. Sursa :tvrinfo