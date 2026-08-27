179257 – 27082026 – Kelemen Hunor, liderul UDMR, a declarat că reprezintă o mare pierdere cele 770 de milioane de euro din PNRR pe care nu le vom mai primi pentru că nu am implementat o nouă Lege a salarizării. Pe de altă parte, o lege proastă adoptată în grabă ne-ar fi costat mult mai mult pe termen lung, a avertizat acesta. Kelemen a precizat apoi că trebuie continuat dialogul cu reprezentanții angajaților, astfel încât să fie, totuși, adoptată o nouă Lege a salarizării, deoarece chiar e nevoie de rezolvarea inechităților din sistem.

Liderul UDMR a mai precizat că „noua lege a salarizării ar fi trebuit adoptată încă din 2023, în timpul guvernării PNL–PSD”.

Kelemen Hunor: Au rămas în continuare probleme nerezolvate

„UDMR susține de la bun început același principiu: nimănui nu trebuie să-i scadă venitul actual din cauza noii legi a salarizării. Majorările suplimentare ale salariilor foarte mari mai pot aștepta, salariile mai mici trebuie ajustate mai consistent, iar inechitățile trebuie corectate. Dar un sistem nou și mai echitabil nu poate porni prin a-i face pe unii să piardă.

Proiectul actual nu îndeplinește această condiție. În educație, sănătate, cultură, protecția copilului și asistență socială au rămas, în continuare, probleme nerezolvate, din cauza cărora nu putem susține această variantă. Și nu suntem singurii care vedem lucrurile astfel: în ultimele zile, responsabili din sectoarele educației, sănătății și asistenței sociale, precum și sindicatele reprezentative din aceste domenii au respins cea mai recentă variantă a proiectului”, a transmis Kelemen Hunor, pe Facebook.

Acesta a mai reproșat faptul că partidele au primit forma finală a proiectului de lege abia în ultimul moment, fără să aibă timpul necesar pentru a o analiza: „O asemenea decizie nu poate fi luată în mod responsabil în doar câteva zile, sub presiunea unui termen-limită”.

Kelemen Hunor: Nu adoptăm legi pentru Comisia Europeană

„Nerespectarea termenului de la sfârșitul lunii august are, desigur, un cost: România riscă să piardă aproximativ 770 de milioane de euro din fondurile PNRR. Este o pierdere serioasă pentru țară, dar, pe termen lung, pierderea ar fi putut fi și mai mare dacă, doar pentru a bifa un termen-limită, am fi adoptat un proiect de lege prost, care ar fi stabilit în mod inechitabil, pentru ani de zile, veniturile angajaților din sectorul public și i-ar fi pus pe unii dintre ei într-o situație mai proastă.

România nu trebuie, pur și simplu, să adopte o lege a salarizării care să primească aprobarea Comisiei Europene, pentru că nu legiferăm pentru Comisia Europeană. Trebuie să adoptăm o lege echitabilă față de cei care predau aici, îi îngrijesc pe bolnavi, au grijă de copii și de vârstnici și țin în funcțiune instituțiile noastre de cultură; o lege care creează un sistem predictibil și pe care, peste cinci sau zece ani, să nu fim nevoiți nici să o regretăm, nici să o rescriem din temelii”, a mai transmis președintele UDMR.