Litoralul pentru Toți 2026 începe pe 1 septembrie. Cazare de la 39 lei/noapte

Litoralul pentru Toți 2026 începe pe 1 septembrie. Cazare de la 39...

179236 – 26082026 – În perioada 1–30 septembrie 2026 Federația Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) coordonează ediția de toamnă 2026 a programului special „Litoralul pentru Toți”, prin care operatorii economici de pe litoral oferă vacanțe pe litoral la tarife reduse pentru turiști.

Până în prezent, sunt înscrise 67 de unități de cazare din 10 stațiuni și zone turistice (Eforie Nord – de la 39 lei/persoană/noapte, Eforie Sud – de la 65 lei/persoană/noapte, Costinești – de la 60 lei/persoană/noapte, Neptun-Olimp – de la 58 lei/persoană/noapte, Jupiter – de la 74 lei/persoană/noapte, Saturn – de la 77 lei/persoană/noapte, Mangalia – de la 108 lei/persoană/noapte, Vama Veche – de la 80 lei/persoană/noapte, Mamaia – de la 69 lei/persoană/noapte, Mamaia Nord – de la 65 lei/persoană/noapte).

24 dintre unitățile de cazare sunt nou-înscrise în program.

Tarifele, serviciile incluse și perioadele de participare sunt stabilite de fiecare unitate de cazare. Unele oferte sunt pentru cazare, altele includ mic dejun sau servicii All Inclusive.

Față de ediția de primăvară, când cel mai mic tarif comunicat a fost de 42 lei/persoană/noapte, actuala ediție pornește de la 39 lei/persoană/noapte pentru cazare fără masă.

Pachetele pot fi achitate inclusiv cu vouchere de vacanță, în condițiile acceptate de fiecare unitate de cazare sau agenție de turism.

FPTR recomandă turiștilor ca, înainte de rezervare, să verifice perioada ofertei, serviciile incluse și facilitățile disponibile în extrasezon, inclusiv serviciile de masă, programul de functionare al piscinele programele de muzica si divertisment.

Lista unităților participante, tarifele, perioadele de valabilitate și datele de contact sunt publicate pe site-ul oficial al Federației Patronatelor din Turismul Românesc.