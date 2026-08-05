La sfârșit de săptămână, Caravana filmului românesc se va afla din nou pe Esplanada din Slatina

179109 – 05082026 – După două weekend-uri cu filme dedicate copiilor și adolescenților, „Caravana filmului românesc – Capodopere ale cinematografiei naționale” se va afla din nou pe Esplanada din Municipiul Slatina, în perioada 7 – 9 august.

Așadar, „ce avem noi aici?”. Cine nu își amintește savuroasele replici ale îndrăgitului trio de infractori mărunți: Gogu Steriade (Dem Rădulescu), Trandafir (Puiu Călinescu) şi Patraulea (Jean Constantin) din celebra serie “BD – Brigada Diverse”? Dar de șarmul lui Nea Mărin Juvete atât de ușor de confundat cu miliardarul american Marlon Juvett?

Ei bine, vineri 7 august, de la ora 21.00, spectatorii se vor putea delecta cu aventurile personajelor inconfundabile din „B.D. – la munte și la mare”, în care tovarășii din „Brigada Diverse” dejoacă planurile „bandiților internaționali” care încearcă să introducă droguri („prafuri pentru mama mare”) în zona litoralului, cât și în munți, la o mănăstire, de unde încearcă să sustragă o icoană de o valoare inestimabilă.

Sâmbătă, 8 august, tot de la ora 21.00, cinefilii care aleg să vină la Amfiteatrul de pe Esplanadă, au întâlnire cu „Nea Mărin miliardar”, cel care garantează o seară de râs în hohote și bună-dispoziție, sub îndrumarea regizorală a lui Sergiu Nicolaescu. Potrivit unui clasament realizat, în 2006, de către Uniunea Autorilor şi Realizatorilor de film din România, „Nea Mărin miliardar” se află pe primul loc în topul celor mai vizionate filme româneşti din toate timpurile. Alături de Amza Pellea, în rolul lui Nea Mărin, cel mai iubit dintre olteni, mai pot fi văzuţi Draga Olteanu Matei, Jean Constantin, Sebastian Papaiani, Ștefan Mihăilescu-Brăila, Puiu Călinescu, Stela Popescu.

În ultima seară a „Caravanei filmului românesc” la Slatina, duminică, 9 august, ora 21.00, spectatorii se vor reîntâlni cu cei mai simpatici milițieni (Căpitanul Panait, Plutonierul Căpșună, șoferul – sg.maj. Cristoloveanu și câinele Costel), care se vor afla din nou pe urmele celor mai îndrăgiți infractori (Gogu, Trandafir și Patraulea). Astfel, spectatorii care vor alege să fie prezenți la film, vor avea ocazia să revadă creațiile antologice ale unor actori care au scris istoria teatrului și filmului românesc: Toma Caragiu, Dem Rădulescu, Puiu Călinescu, Jean Constantin, Sebastian Papaiani, Iurie Darie și nu numai.

Poate pentru cei mai mulți dintre cinefili aceste titluri reprezintă doar o ocazie potrivită de a le revedea și de a retrăi măcar pentru câteva ore parfumul vremurilor de altădată, dar și de a se reîntâlni cu generația de aur a teatrului și filmului românesc. Însă, pentru tinerii spectatori ele pot fi o oportunitate deosebită de a descoperi valori autentice din istoria cinematografiei noastre. Și, de ce nu? – de a se întâlni cu umorul de calitate în cele mai variate forme ale sale: de situație, de limbaj, de caracter sau de nume.

De fapt, acesta este și principalul scop al proiectului cultural „Caravana filmului românesc – Cartea și filmul / Capodopere ale cinematografiei naționale”. Acela de a promova filmul românesc, aducând un omagiu cinematografiei naţionale şi cineaştilor români, fiind singura caravana, din toate timpurile, care promovează exclusiv filmul românesc.

Accesul publicului este liber la toate proiecțiile.

Programul „Caravanei filmului românesc” la Slatina,

pe Esplanadă, în perioada 7 – 9 august 2026, este următorul:

Vineri, 7 august, ora 21.00 : BRIGADA DIVERSE LA MUNTE ŞI LA MARE

Regia: Mircea Drăgan;

Scenariul: Mircea Drăgan, Nicolae Țic

Cu: Toma Caragiu, Dem Rădulescu, Puiu Călinescu, Jean Constantin, Iurie Darie, Sebastian Papaiani

comedie / 1971 / 102 min.

Sâmbătă, 8 august, ora 21.00: NEA MĂRIN MILIARDAR

Regia: Sergiu Nicolaescu;

Scenariul: Vintilă Corbul, Eugen Burada, Amza Pellea;

Cu: Amza Pellea, Draga Olteanu Matei, Jean Constantin, Sebastian Papaiani, Puiu Călinescu, Stela Popescu

comedie / 1979 / 88 min.

Duminică, 9 august, ora 21.00 : BRIGADA DIVERSE ÎN ALERTĂ

Regia: Mircea Drăgan

Scenariul: Mircea Drăgan, Nicolae Țic

Cu: Toma Caragiu, Dem Rădulescu, Puiu Călinescu, Jean Constantin,

Sebastian Papaiani

comedie / 1971 / 96 min.

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Scopul „Caravanei filmului românesc – Cartea și filmul / Capodopere ale cinematografiei naţionale”, proiect aflat la a XIV-a ediție, este acela de a promova filmul românesc, aducând un omagiu cinematografiei naţionale şi cineaştilor români, fiind singura caravana care promovează exclusiv filmul românesc din toate timpurile. Filme de patrimoniu şi succese ale ultimilor ani, toate sunt prezentate publicului din toate oraşele ţării, mari şi mici, în spaţii diverse. Aceste evenimente, rememorând marile momente ale istoriei şi ale prezentului filmului românesc, contribuie la formarea unei culturi cinematografice a publicului tânăr și le aduce spectatorilor cinefili bucuria revederii marilor creații cinematografice românești.

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Asociaţia CineCultura (www.asociatiacinecultura.ro), în parteneriat cu MDV AUDIO STUDIO (www.mdvstudio.ro) şi Digifilm Design, a organizat, începând din vara anului 2013, CARAVANA FILMULUI ROMÂNESC, proiect ce s-a derulat, la nivel naţional, prin cele două secţiuni ale sale: Capodopere ale cinematografiei naţionale şi Cartea şi filmul.

În cei treisprezece de existenţă, Caravana filmului românesc a ajuns în peste 50 de oraşe, având un număr aproximativ de 220.000 de spectatori şi consemnând peste 4.000 de referiri în presa locală şi naţională. În cadrul Caravanei, toate filmele au fost prezentate la o calitate artistică şi tehnică de excepţie, fiind refăcute ca sunet şi imagine.

Proiect realizat cu sprijinul CNC – Centrul Naţional al Cinematografiei, UCIN – Uniunea Cineaştilor din România, DACIN SARA – Drepturi de Autor în Cinematografie şi Audiovizual – Societatea Autorilor Români din Audiovizual, ANF – Arhiva Naţională de Filme;

Parteneri media: România Pozitivă, Agenţia de Carte, Amos News, Prompt Media, Ultima oră, Timp Românesc, Cinefan, Roportal.

La Slatina, proiectul este realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului Slatina.