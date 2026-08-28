179265 – 28082026 – ANPC atrage atenția, încă o dată, asupra fenomenului cunoscut sub denumirea de „shrinkflation”, un fenomen care poate afecta consumatorii fără ca aceștia să îl sesizeze. Practica presupune reducerea cantității unui produs, în timp ce prețul rămâne neschimbat sau nu scade proporțional. În final, consumatorul primește mai puțin produs pentru aceeași sumă, fără ca această modificare să fie întotdeauna evidentă.

Cum îi afectează „shrinkflation” pe consumatori?

În cazul produselor achiziționate în mod constant, diminuarea cantității poate avea un impact considerabil asupra bugetului lunar al consumatorilor. Fenomenul poate viza o categorie largă de produse, de la alimente și produse de uz casnic până la produse destinate îngrijirii personale. Reducerea cantității unui produs nu reprezintă, în sine, o încălcare a legii. Neconformitatea intervine atunci când consumatorul nu este informat în mod transparent cu privire la această modificare, iar prezentarea produsului sau informațiile oferite sunt de natură să îl inducă în eroare cu privire la cantitatea achiziționată.

Potrivit unei analize publicată în 2024 de ediția print a ”Viitorul Ilfovean”, aproape jumătate din populația globală a remarcat fenomenul numit „shrinkflation” (produsele devin mai mici, dar prețurile rămân neschimbate).

Micșorarea dimensiunilor se observă cel mai mult în Europa, Marea Britanie având cea mai mare proporție de persoane care remarcă această practică (64%), urmată îndeaproape de consumatorii din Franța (63%) și Germania (62%). Românii se situează în jumătatea inferioară a clasamentului: 40% dintre ei spun că au remarcat acest fenomen. Tot românii sunt cei care, comparativ cu media globală, menționează în mod semnificativ mai mult categoriile de produse pentru care au remarcat acest fenomen, de la pâine (56%), brânză (50%), gustări sărate (47%) până la iaurt (45%).

Unu din doi respondenți la nivel global (48%) consideră inacceptabil că producătorii reduc dimensiunea produselor comercializate menținând prețurile la același nivel, ca modalitate de a răspunde la creșterea costurilor.

Dezacordul față de această practică este mai mare în Europa și în America de Nord, francezii (67%) fiind cei mai supăraţi. Românii se arată mai toleranți – doar 38% dintre conaţionalii noştri consideră inacceptabilă această practică.

În plus, 27% dintre români (față de 22%, media globală) spun că au remarcat modificarea ingredientelor produselor pe care le cumpără, în așa fel încât prețul produselor să nu se schimbe. Vorbim, în acest caz, de fenomenul de ”skimpflation”.

La ce trebuie să fie atenți consumatorii?

ANPC recomandă verificarea cu atenție a cantității nete înscrise pe ambalaj și, în special, a prețului pe unitatea de măsură, de exemplu, prețul/kg sau prețul/litru. Consumatorii nu trebuie să se limiteze la compararea prețului final sau la aspectul ambalajului.

Ce pot face consumatorii?

ANPC recomandă consumatorilor:

să verifice cantitatea netă înainte de achiziționare;

să compare prețul pe kilogram/litru/bucată, după caz;

să compare aceeași marcă și același produs în timp, atunci când observă modificări ale ambalajului;

să nu se lase influențați exclusiv de dimensiunea ambalajului, aspectul acestuia sau prețul afișat;

să păstreze bonul fiscal și, atunci când consideră că au fost induși în eroare, să se adreseze ANPC.