Linia 610 – prelungită la „Ghencea” 

179079 – 01082026 – Începând de sâmbătă, 01.08.2026, traseul liniei navetă 610 va fi prelungit de la actualul capăt, „Șoseaua Panduri”, la terminalul „Ghencea”, oferind astfel utilizatorilor mai multe legături cu linia 10, precum și posibilități multiple de transfer în vehiculele altor linii.

Astfel, de sâmbătă, traseul liniei 610 va fi următorul:

– pe sensul spre „Ghencea”: „Bd. Banu Manta”, Șos. Nicolae Titulescu, Calea Griviței, Piața Gării de Nord, Str. Witting, Calea Plevnei, Șos. Orhideelor, Bd. Doina Cornea, Bd. General Paul Teodorescu, Bd. Timișoara, Piața Danny Huwe, Str. Răzoare, Șos. Panduri, Calea 13 Septembrie, Bd. Ghencea, terminal „Ghencea”:

– pe sensul spre „Bd. Banu Manta”: „Ghencea”, Bd. Ghencea, Calea 13 Septembrie, Str. Progresului, Piața Danny Huwe, Str. Răzoare, Șos. Panduri, Bd. Geniului, Bd. Timișoara, Bd. General Paul Teodorescu, Bd. Doina Cornea, Șos. Orhideelor, Bd. Dinicu Golescu, Piața Gării de Nord, Calea Griviței, Șos. Nicolae Titulescu, „Bd. Banu Manta”.

TPBI recomandă călătorilor utilizarea platformei maps.mo-bi.ro, a aplicației gratuite InfoTB sau consultarea site-ului stb.ro pentru informații actualizate privind traseele și programele de circulație.