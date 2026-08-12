Locuri de muncă  la nivel național și în rețeaua EURES

179153 – 12082026

29.723 locuri de muncă vacante la nivel naţional

Potrivit datelor furnizate de agenţii economici privind locurile de muncă vacante, în evidenţele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), sunt disponibile 29.723 locuri de muncă la nivel naţional.

Cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru: conducător auto transport rutier (3.103); curier (1.914); muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet (1.301); manipulant mărfuri (1.235); muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții (1.189); lucrător comercial (1.069); muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor (948); agent de securitate (790); ajutor bucătar (514); dulgher (exclusiv restaurator) (500) etc.

Din cele 29.723 locuri de muncă vacante declarate de angajatori la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, 1.984 sunt destinate persoanelor cu studii superioare (inginer în diferite domenii de activitate; manager în diferite domenii de activitate; consilier /expert/ inspector/ referent/economist în economie generală; specialist în diverse domenii de activitate; medic în diverse specializări etc.), 5.392 pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale (agent de vânzări; casier; asistent medical generalist; funcționar informații clienți; asistent personal al persoanei cu handicap grav etc), 6.601 pentru persoanele cu studii profesionale (conducător auto transport rutier; sudor; lucrător comercial; lăcătuș mecanic; electrician în construcții etc.), restul de 15.746 locuri de muncă fiind destinate persoanelor fără studii sau cu studii primare/gimnaziale (curier; muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet; manipulant mărfuri; muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții; agent de securitate etc).

Precizăm faptul că baza de date este dinamică, actualizându-se în timp real în funcție de locurile de muncă declarate de angajatori, de valabilitatea ofertelor, precum și de numărul repartițiilor emise în vederea ocupării. Oferta locurilor de muncă vacante la nivel național poate fi accesată pe site-ul www.anofm.ro în secțiunea Locuri de Muncă Vacante.

141 locuri de muncă vacante în Spaţiul Economic European

Angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul reţelei EURES România, 141 locuri de muncă vacante, după cum urmează:

Norvegia – 45 locuri de muncă pentru lucrător în producție – prelucrarea somonului.

Olanda – 30 locuri de muncă pentru: mecanic de camioane; șofer de camion; șofer de autobuz; inspector veterinar.

Suedia – 20 locuri de muncă pentru șofer autobuz.

Germania – 20 locuri de muncă pentru: lucrător ajutor în podgorie; lucrător în producție – procesare produse din carne (f/b).

Irlanda – 13 locuri de muncă pentru îngrijitor persoane.

Malta – 9 locuri de muncă pentru: tehnician arheolog; arheolog; specialist în Branding, Marketing și Comunicare; inginer proiectant mecanic; inginer de automatizări pentru clădiri; tehnician senior; specialist procese operationale (piața din România); analist chimie control calitate.

Danemarca – 4 locuri de muncă pentru: dulgher pentru utilaje de prelucrare a lemnului; dulgher și tâmplar montator; programator CNC / tâmplar mobilă.

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă Spaţiul Economic European pot consulta ofertele accesând www.anofm.ro/EURES.

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă se pot adresa agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă de domiciliu sau de reşedinţă ale căror date de contact se află pe site-ul www.anofm.ro.