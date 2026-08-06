Locuri de muncă vacante la nivel național și în rețeaua EURES

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700 locuri de muncă vacante la nivel naţional

Potrivit datelor furnizate de agenţii economici privind locurile de muncă vacante, în evidenţele Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă (ANOFM), sunt disponibile 28.700 locuri de muncă la nivel naţional.

Cele mai multe locuri de muncă sunt oferite pentru: conducător auto transport rutier (2.149); curier (1.943); manipulant mărfuri (1.726);

muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet (1.373); lucrător comercial (1.076);

muncitor necalificat la asamblarea și montarea pieselor (968); agent de securitate (796); muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții (650); ajutor bucătar (591); sudor (415) etc.

Din cele 28.700 locuri de muncă vacante declarate de angajatori la agențiile pentru ocuparea forței de muncă, 1.905 sunt destinate persoanelor cu studii superioare (inginer în diferite domenii de activitate; consilier /expert/ inspector/ referent/economist în economie generală; specialist în diverse domenii de activitate; manager în diferite domenii de activitate; manager proiect etc.), 4.996 pentru persoanele cu studii liceale sau postliceale (agent de securitate; vânzător; casier; funcționar informații clienți; asistent medical generalist etc), 6.491 pentru persoanele cu studii profesionale (conducător auto transport rutier; sudor; lucrător comercial; lăcătuș mecanic; montator subansamble etc.), restul de 15.308 locuri de muncă fiind destinate persoanelor fără studii sau cu studii primare/gimnaziale (curier; muncitor necalificat la demolarea clădirilor, căptușeli zidărie, plăci mozaic, faianță, gresie, parchet; manipulant mărfuri; muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor; muncitor necalificat la spargerea și tăierea materialelor de construcții etc).

Precizăm faptul că baza de date este dinamică, actualizându-se în timp real în funcție de locurile de muncă declarate de angajatori, de valabilitatea ofertelor, precum și de numărul repartițiilor emise în vederea ocupării. Oferta locurilor de muncă vacante la nivel național poate fi accesată pe site-ul www.anofm.ro în secțiunea Locuri de Muncă Vacante.

128 locuri de muncă vacante în Spaţiul Economic European

Angajatorii din Spaţiul Economic European oferă, prin intermediul reţelei EURES România, 128 locuri de muncă vacante, după cum urmează:

Norvegia – 45 locuri de muncă pentru lucrător în producție – prelucrarea somonului.

Olanda – 30 locuri de muncă pentru: mecanic de camioane; șofer de camion; șofer de autobuz; inspector veterinar.

Suedia – 20 locuri de muncă pentru șofer autobuz.

Germania – 20 locuri de muncă pentru: lucrător ajutor în podgorie; lucrător în producție – procesare produse din carne (f/b).

Danemarca – 8 locuri de muncă pentru: dulgher pentru utilaje de prelucrare a lemnului; dulgher și tâmplar montator; programator CNC / tâmplar mobilă; sudor TIG& asamblor mecanic.

Malta – 5 locuri de muncă pentru: inginer proiectant mecanic; inginer de automatizari pentru cladiri; tehnician senior; specialist procese operationale (piata din Romania); analist chimie control calitate.

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă Spaţiul Economic European pot consulta ofertele accesând www.anofm.ro/EURES.

Persoanele interesate să ocupe un loc de muncă se pot adresa agenţiilor teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă de domiciliu sau de reşedinţă ale căror date de contact se află pe site-ul www.anofm.ro.