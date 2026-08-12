MAE și ANS vor promova România pentru găzduirea unor competiții sportive internaționale

179146 – 12082026 – Ministrul interimar Afacerilor Externe, Oana Țoiu, și președintele Agenției Naționale pentru Sport, Bogdan Matei, au semnat un protocol de colaborare între cele două instituții, de susținere a sportivilor români în competițiile internaționale și diplomația sportivă, pentru perioada 2026-2028.

Potrivit unui comunicat al MAE, obiectivul acestuia este consolidarea cooperării instituționale pentru susținerea sportivilor români și a federațiilor sportive la competițiile și evenimentele internaționale.

Ceremonia de semnare a avut loc la sediul MAE, în prezența președinților federațiilor sportive naționale și a reprezentanților Comitetului Olimpic și Sportiv Român, și a fost urmată de o masă rotundă privind sprijinirea sportivilor și delegațiilor României în cadrul competițiilor internaționale, promovarea participării acestora în diaspora și susținerea competițiilor internaționale găzduite în România prin promovarea lor în afara țării.

”Protocolul stabilește un cadru permanent de cooperare între MAE, ANS, federațiile sportive naționale și misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României. Acesta vizează facilitarea comunicării cu autoritățile statelor gazdă, informarea privind regimul vizelor, condițiile de mobilitate și aspectele de securitate, în cadrul competițiilor și antrenamentelor internaționale, precum și acordarea de asistență în situații de urgență”, se arată în comunicat.

Totodată, MAE și ANS vor colabora pentru promovarea candidaturilor României în vederea găzduirii unor competiții sportive internaționale. Un obiectiv important al protocolului îl reprezintă consolidarea dimensiunii de diplomație publică a sportului. Prin intermediul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare, MAE va continua, în acest cadru consolidat, sprijinirea promovării, participării și performanțelor sportivilor români.

Noul protocol continuă cooperarea dintre diplomația română și instituțiile sportive, inclusiv parteneriatul dintre MAE și Comitetul Olimpic și Sportiv Român semnat în acest an.

În acest context se înscriu și acțiunile organizate în 2026 pentru marcarea a 50 de ani de la Jocurile Olimpice de la Montreal din 1976 și a ”Anului Nadia Comăneci”, care au evidențiat rolul sportului în promovarea României și consolidarea relațiilor cu partenerii externi.

Institutul Diplomatic Român a lansat, de asemenea, în acest an cursul de diplomație sportivă, un program dedicat susținerii profesioniștilor din domeniu.